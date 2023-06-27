Обзор грузинской прессы

«Что с Черным морем после подрыва Каховской ГЭС», статью под таким названием публикует информационное интернет-агентство ambebi. В социальных сетях распространяются кадры, на которых запечатлены трупы животных, лежащие, предположительно, на берегу моря в Абхазии. Однако, по утверждениям океанолога Нодара Цивцивадзе, вряд ли это связано с загрязнением воды, поскольку распространяться оно должно против часовой стрелки, и меньше всего проблем должны ждать на побережье Абхазии. Однако ничего нельзя исключать, говорит респондент издания:

«Были ожидания, что море выбросит мертвых животных, но странно – почему в Абхазии? Может быть, был шторм и приливное течение понесло загрязнения в сторону Абхазии. Вообще, распространение должно было пройти через Румынию, Болгарию, а затем в Турцию. Необходимо выяснять, какие животные погибли, сколько и когда. Наше Национальное агентство по окружающей среде не работает в Абхазии, а я сомневаюсь, что русские что-то делают в этом направлении».

Кроме того, загрязнение может быть нейтрализовано и без вмешательства, продолжает Нодар Цивцивадзе, однако угроза реальна и необходим постоянный мониторинг:

Если были найдены трупы одной свиньи и одной коровы, то это не страшно. А возможно, течение их принесло вовсе не из Украины

«К исследованиям должны быть привлечены санитарные станции, организации, работающие в сфере здравоохранения, береговая охрана, экологические и другие службы… Предположим, что это результат каховской катастрофы. Если были найдены трупы одной свиньи и одной коровы, то это не страшно. А возможно, течение их принесло вовсе не из Украины. Я думаю, что это произошло из-за сильных ливней и повысившегося в реках уровня воды».

Если же загрязнение дойдет до берегов Грузии, произойдет это, предположительно, в середине июля говорит специалист.

Между тем в Национальном агентстве окружающей среды Грузии сообщили, что «исходя из высокого общественного интереса девять станций ведомства будут проводить мониторинг качества воды в Черном море каждые 10 дней».

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Тбилиси продвинулся в рейтинге самых дорогих городов для экспатов, пишет газета «Резонанси». В списке американского консалтингового агентства Mercer столица Грузии заняла 181 место, в прошлом году Тбилиси находился на 217 месте. При составлении рейтинга учитываются цены на аренду недвижимости, транспорт, продукты, одежду и т.д. Даже для иностранцев, которые планируют инвестировать в Грузию, жить здесь довольно дорого, однако тревогу у социолога Пааты Арошидзе вызывает тот факт, что подорожание все больше бьет по карману местных жителей.

Увеличиваются расходы местного населения. Турист приезжает, остается на несколько дней, цены повышают, но турист уезжает, а высокие цены не снижаются

«В активный туристический сезон проживание в курортных городах Грузии требует больших затрат, нежели в других районах страны. Когда в государстве развит международный туризм, кроме того, что это приносит стране прибыль, есть и другая сторона – увеличиваются расходы местного населения. Турист приезжает, остается на несколько дней, цены повышают, но турист уезжает, а высокие цены на продукты питания, услуги и т.д. не снижаются, и это большая проблема», – сказал Арошидзе в интервью изданию.

Кстати, самыми дорогими городами для экспатов в этом году стали Гонконг, Сингапур и Цюрих, среди самых дешевых городов – Ташкент, Анкара, Душанбе, Бишкек и Гавана.

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В стране не утихает волна недовольства известной грузинской певицей Нуцей Бузаладзе. Несколько дней назад стало известно, что исполнительница выступила в Москве на частном мероприятии, из-за чего радиостанция «Тбилиси», объединяющая также радио «Цитрус» и «Эрети», приняла решение не пускать в эфир песни певицы:

«"Вор в законе" привез женщину в Москву, она спела под его аккомпанемент, (говорили) «да здравствует Россия, мы победим» вместе с Сосо (Павлиашвили), который финансирует русский батальон, воюющий против украинцев… Моя позиция тверда!» – написал директор радио «Тбилиси» Рамаз Самхарадзе в соцсети Facebook.

Прокомментировал произошедшее и музыкальный продюсер, основатель Bravo Records Заза Шенгелия:

У меня один искренний совет для всех грузинских исполнителей: сторонитесь России и ее музыкального рынка

«У меня один искренний совет для всех грузинских исполнителей: сторонитесь России и ее музыкального рынка. Не только потому, что Россия – оккупант, наш враг, который унижает, убивает своих соседей и захватывает их территории, но и потому, что рынок основывается на неправильных ценностях – русском шансоне, «блатных» песнях».

Немало людей выступили и в поддержку певицы, в их числе – исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе.

«Нуца очень талантливая певица, и травля таких людей, детей нашей страны из-за того, что они поют на дне рождения друга, не просто лишена здравого смысла, но стала частью тенденции, которая вредит не только конкретному человеку, но и стране», – цитирует Мдинарадзе сайт телекомпании «Формула».

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