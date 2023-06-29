Кассационная коллегия Верховного суда рассмотрела две жалобы гражданина Абхазии Петра Винокурова на решения Сухумского городского суда, который лишил его собственности и передал право на владение двумя его домами Игорю Дочия и его сестре Ирме Дочия. Коллегия судей признала оба решения незаконными и отменила их, а дела направила на новое рассмотрение.

Весь послевоенный период суды Абхазии рассматривают жилищные тяжбы. В республике создан удобный механизм для фактического отъема жилья по праву приобретательской давности. Можно заявить суду, что дом бесхозный, а претендующий на него человек оплачивает коммунальные платежи и содержит его в порядке, можно устроить так, что городская администрация поддержит требования, а суд не станет разбираться в деталях. И вот уже дом обрел нового хозяина, при этом бывший даже не подозревает, что он больше ему не принадлежит. Именно так все и было в данном случае.

Петр Винокуров – гражданин Абхазии, родился и вырос в Сухуме. Будучи пенсионером, сейчас живет у дочери в подмосковной Балашихе. Всегда был прописан в Сухуме по улице Железнодорожная, дом 25. Этот дом принадлежал его отцу, в нем Винокуров жил с родителями, а после смерти отца оформил его на себя по наследству. Сегодня он признан полностью разрушенным, но у дома была пристройка, в которой в настоящее время поселилась Ирма Дочия.

Соседний дом номер 27 по этой же улице Петр Винокуров приобрел в 2006 году по договору дарения у своего соседа Станислава Булатова. На момент приобретения это был жилой дом с окнами, дверями, светом, водой и мебелью. Поскольку Винокуров в этом доме не проживал, его раскурочили: сняли окна и двери, вынесли всю мебель. Сегодня в нем проживает Игорь Дочия, который утверждает, что заселился в пустующий дом и оформил его на себя по приобретательской давности.

В обоих процессах участвует юрист городской администрации Аслан Дочия. Он поддерживает требования брата и сестры Дочия, которым суд передал дома Винокурова.

Игорь Дочия также утверждает, что содержит дом в надлежащем порядке, при необходимости ремонтирует его и оплачивает все коммунальные платежи. С этим не согласна адвокат Винокурова Марина Цугба. Она считает решение Сухумского городского суда, прекратившего право собственности Петра Винокурова по иску сухумской администрации, незаконным и подлежащим отмене:

«В суде истец Игорь Дочия заявил, что с 2007 года проживает по улице Железнодорожная, дом 27, за время проживания оплачивает коммунальные платежи, при необходимости проводит текущий ремонт и споров с другими лицами не имеет. Однако данные обстоятельства не соответствуют действительности. В связи с тем, что мой подзащитный не был надлежащим образом извещен о рассмотрении дела, он не имел возможности участвовать и представить свои доказательства. К кассационной жалобе прилагаются такие доказательства, как фотография жилого дома, в котором отсутствуют окна и двери, что подтверждает тот факт, что никакого текущего ремонта в данном доме нет. Факт оплаты коммунальных платежей не подтвержден ничем. В доме отсутствует водоснабжение, и с 2010 года нет освещения, поэтому он (Винокуров) и не оплачивал соответствующие коммунальные платежи».

Но есть справка из Налоговой службы, которая подтверждает, что земельный налог Винокуров оплачивал все эти годы. Он также обращался в администрацию города и заявлял о том, что является собственником домов и просит не оформлять их на посторонних людей, указывал свои контактные данные. Последнее такое обращение он оставил в 2015 году.

На процессе не присутствовали ни Игорь Дочия как истец, ни представитель городской администрации, поэтому суд заслушал только адвоката Марину Цугба.

В 2020 году судья Сухумского городского суда Милана Джинджолия удовлетворила иск Игоря Дочия о признании за ним права собственности на дом Винокурова по адресу улица Железнодорожная, дом 27, в силу приобретательской давности.

В 2019 году судья того же суда Астамур Тванба удовлетворил иск администрации города Сухума о прекращении права собственности Петра Винокурова на жилой дом по адресу: город Сухум, улица Железнодорожная, дом 25, в связи с «гибелью недвижимого имущества» (разрушением дома).

Сегодня две коллегии судей Верховного суда признали эти решения незаконными и отменили их. Дела направлены на новое рассмотрение.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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