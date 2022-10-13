Квалификационная коллегия судей Республики Абхазия рассмотрела жалобу на судью Сухумского городского суда Инара Кварчия. Ранее президиум Верховного суда отменил его решение в одной из громких и затяжных жилищных тяжб, назвав допущенные судьей нарушения законодательства «существенными». Однако коллегия не стала привлекать Кварчия к ответственности.

Нечасто в Абхазии возбуждают дисциплинарные дела в отношении судей. Но по жалобе Юлии Тетериной Квалификационная коллегия судей провела служебное расследование в отношении судьи Сухумского городского суда Инара Кварчия.

Тетерина просила наказать судью за предвзятое отношение и грубые нарушения при рассмотрении уголовного дела по обвинению в мошенничестве Ольги Брюхановой, которую он оправдал, не обнаружив в ее действиях состава преступления.

Уголовное дело против Брюхановой возбудила прокуратура. По версии следователей, являясь лишь номинальной владелицей дома, в котором более десяти лет жила Юлия Тетерина, Брюханова вступила в сговор с бывшим супругом Тетериной с целью хищения чужого имущества по предварительному сговору в особо крупном размере путем обмана и злоупотребления доверием.

Президиум Верховного суда рассмотрел кассационную жалобу Тетериной на приговор судьи Кварчия в отношении Брюхановой и отменил его, а уголовное дело передал на новое рассмотрение.

Постановление Президиума Верховного суда из материалов служебной проверки членам Квалификационной коллегии судей огласила Кама Джопуа:

«Президиум Верховного суда РА отменяет оправдательный приговор судьи Кварчия, признав его неправосудным по причине того, что судом первой инстанции не были проверены доказательства, представленные стороной обвинения в предусмотренном уголовно-процессуальным законом порядке. Кроме того, по мнению Президиума, суд при рассмотрении уголовного дела по обвинению Брюхановой допустил нарушение принципа равноправия и состязательности сторон, выразившееся в лишении стороны обвинения возможности предоставления доказательств, согласно выбранной тактике. Согласно постановлению Президиума, указанные нарушения уголовно-процессуального закона являются существенными, повлиявшими на исход дела и влекущими отмену судебного акта с направлением дела на новое рассмотрение. При этом в указанном акте вышестоящего суда не устанавливается и не отражается факт совершения судьей Кварчия грубого нарушения закона».

В постановлении Президиума Верховного суда также отмечено, что факт приобретения дома семьей Тетериных подтвердили семь свидетелей и это отражено в материалах дела, однако суд не дал оценку их показаниям.

Таким образом, Президиум Верховного суда признал, что судьей был нарушен принцип равноправия и состязательности сторон, на что пыталась обратить внимание Квалификационной коллегии Юлия Тетерина, говоря о предвзятости судьи Кварчия:

«Защищать меня приходили свидетели – соседи, точно так же он к ним предвзято относился, что бы они не говорили, он их даже не слушал и не принимал это во внимание. Та сторона, адвокаты, постоянно задавали некорректные вопросы, он им все разрешал, там вопросы были очень многие не по существу. Мы сколько раз делали отвод судье, нам не давали его. Судья позволял все той стороне, нас он вообще не поддерживал, там все было только на ту сторону».

Судья Инар Кварчия не согласился с доводами Президиума Верховного суда и Тетериной и утверждал, что добросовестно отнесся к делу:

«Как вы себе представляете, может суд задавать некорректные вопросы по существу уголовного дела, которые интересовали как следствие, так и суд? В судебном разбирательстве было равноправие сторон, предоставлена была возможность предоставить все доказательства, были дополнительные доказательства, которые были также исследованы. Гражданкой Тетериной в обход закона Республики Абхазии была совершена сделка по купле-продаже недвижимости, в обоснование она приводит довод о том, что она передала деньги владельцу дома, при этом ни одного документа предоставлено не было – ни перевода денежных средств, ни снятия с банковской карты. Все вопросы, которые были заданы свидетелям, были заданы в рамках уголовно-процессуального закона, суд имел право задать вопросы, чтобы вынести справедливое решение. Ни одно доказательство не было не исследовано».

Юлия Тетерина не согласилась с судьей Кварчия и сообщила, что в материалах дела есть показания владельца дома Даута Квициния, который подтверждает факт передачи ему 1 млн 700 тысяч рублей в качестве платы за покупку дома, а также свидетельствует, что сделка с Брюхановой была формальной и он никаких денег от нее не получал. Но судья не учел эти показания и не потребовал у Брюхановой доказательств передачи денег в уплату за дом:

«Какие доказательства я должна была представить по истечении стольких лет? Доказательства были со стороны Квициния, который подтвердил, что мы дали деньги. А вы почему не рассмотрели вопрос, когда Брюханова утверждала, что мы у нее арендовали дом? Где у нее документы? Что ж вы у нее эти документы не взяли? Значит, Брюхановой можно верить, а нам нельзя?»

Выслушав стороны, Квалификационная коллегия судей приняла решение о прекращении дисциплинарного производства в отношении судьи Инара Кварчия, так как вышестоящий суд своим актом не утвердил грубые нарушения, а отмена приговора не является основанием для наказания судьи.

Эта судебная история тянется более четырех лет, и ей не видно ни конца, ни края. Она является наглядной иллюстрацией того, во что может обернуться для гражданина России покупка недвижимости в Абхазии.

В 2009 году Юлия Тетерина вместе с супругом купила в Абхазии дом, передав продавцу – Дауту Квициния 1 млн 700 тысяч рублей. Законодательство Абхазии запрещает продажу недвижимости иностранным гражданам, поэтому достаточно широко распространена практика, когда при покупке дома или квартиры на покупателя-иностранца оформляется генеральная доверенность, по которой он распоряжается вроде бы своей недвижимостью. Но часто бывает так, что с окончанием срока доверенности заканчиваются и все права на якобы собственность.

У Юлии Тетериной ситуация сложилась более замысловато. Нет, ее не кинул продавец, взявший деньги и оформивший на нее доверенность, он просто попросил ее найти доверенного человека, гражданина Абхазии, и переоформить дом, чтобы снять с него эту обузу.

И вот Юлия Тетерина нашла «доверенного человека» – жившую неподалеку Ольгу Брюханову, с которой у нее были на тот момент добрососедские отношения. Даут Квициния заключил с ней формальную сделку купли-продажи. Он дал показания следствию о том, что никакие деньги при этом Брюханова ему не передавала, и он впервые увидел ее в кабинете у нотариуса. А какое-то время спустя Брюханова заявила, что купила дом, является его собственницей и подала иск в суд об истребовании «своего» имущества у Тетериной.

Суд признал ее права на дом и Юлию Тетерину выселили, но она не сдается и обвиняет Ольгу Брюханову в мошенничестве. Суды продолжаются.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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