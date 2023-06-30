Сухумский суд частично удовлетворил жалобу Адгура Ардзинба

Бездействие Генерального прокурора самопровозглашенной республики Абхазия по организации проверки сообщения о возможных хищениях при ремонте линии электропередачи «Ачгуара» признано незаконным. Постановление принял Сухумский городской суд, рассказали телеграм-каналы RESPUBLICA и «Нужная газета».

Сообщается, что генпрокурора Адгура Агрба обязали устранить допущенное нарушение.

По словам адвоката Рамины Пасания, жалоба лидера «Абхазского народного движения» Адгура Ардзинба удовлетворена частично.

«Суд вынес следующее решение: удовлетворил нашу жалобу в части признания бездействий генерального прокурора республики Абхазия Агрба, обязал его устранить допущенное нарушение, а в части признания (незаконными) действий первого заместителя генерального прокурора Дамира Квициния – суд отказал», – сказала она.

Напомним, что речь идет о расследовании возможного превышения сметной стоимости материалов и оборудования в ходе ремонта ЛЭП. Частное расследование, проведенное оппозиционными силами, выявило завышение расходов на десятки миллионов рублей.

В ноябре 2022 года абхазский лидер Аслан Бжания поручил проверить данные о возможных хищениях при ремонте ЛЭП в течение 15 дней. Однако в Генпрокуратуре сообщили, что не могут провести проверку в короткие сроки. В мае текущего года Генпрокуратура направила международные поручения в ФСБ, МИД и администрацию президента России с просьбой оказать правовую помощь в оценке эффективности и обоснованности договоров, заключенных в отношении ремонта линии «Ачгуара».