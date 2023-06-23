На этой неделе было немало событий, которые демонстрировали неадекватность абхазских чиновников. Пальму первенства, думаю, по праву можно отдать истории в сухумском суде, на заседание которого ворвался начальник уголовного розыска Альфред Нармания и заставил конвой вывести из зала подсудимого Какалия, обвиняемого в совершении административного правонарушения. Протесты судьи были проигнорированы. Подробности истории изложили телеграм-каналы. По их версии, корни истории ведут опять же к сотруднику государственной службы охраны, с которым «повздорили» два гражданина – Какалия и Чаговец.

Не удивлюсь, если Альфреда Нармания «за проявленный героизм» еще наградят каким-нибудь орденом или повысят в звании.

Тем временем появление нового министра внутренних дел Роберта Киут было отмечено чрезвычайным происшествием – смертью задержанного, которая произошла, по версии прокуратуры, в ИВС МВД, а по неофициальной информации – в одном из кабинетов ведомства. МВД всячески умалчивало информацию, однако она просочилась в СМИ, после чего прокуратура выдала шаблон – «ведется следствие». Новый омбудсмен Анас Кишмария никак свое отношение к гибели задержанного не выразила, а МВД продолжает делать вид, что ничего необычного не произошло: министр ездит по районам, проверяя готовность районных отделений к курортному сезону, который, кстати, открылся 1 июня, то есть 20 дней назад.

Еще одно выбивающееся из понимания событие – сокрытие от общественности Соглашения по аэропорту, которое подписала в Санкт-Петербурге 16 июня министр экономики Кристина Озган. Никто так и не понял, под чем подписалась Озган, и на каких условиях «частному иностранному инвестору» «привалил» единственный в стране аэропорт и различные преференции. Публичные запросы правительство игнорирует, впрочем, как и непубличные. Соглашение остается тайной даже для депутатов парламента, которые терпеливо ожидают, когда документ поступит на ратификацию в высший законодательный орган. Крепнет ощущение, что аэропорт был собственностью Кристины Озган, и она им распорядилась по своему усмотрению.

С опозданием в несколько дней пресс-служба сообщила, что президент отбыл в Москву. Отбыл, как канул в лету. Ни информации о том, зачем поехал, ни сообщений, с кем встречался и уж тем более, что обсуждал. С последнего отбытия минуло полтора месяца, и можно с уверенностью сказать, что отработан алгоритм выездов Аслана Бжания за пределы Абхазии – каждый месяц-полтора президента тянет туда, где более комфортные условия жизни.

Гостил в Москве на этой неделе и спикер парламента Лаша Ашуба. Здесь информации побольше: встречался с российскими коллегами, чтобы «обменяться мнениями по актуальным вопросам межпарламентского взаимодействия». Как сообщают официальные источники, говорили (как всегда) об облегчении режима пересечения государственной границы и о гармонизации законодательства Абхазии с законами России.

Однако общественность Абхазии связывает визиты представителей двух ветвей власти с проектами законов об апартаментах, которые поступили в парламент. Проекты предусматривают обход запрета на продажу земли и недвижимости иностранным гражданам. И обсуждение этих проектов в парламентском комитете было в центре внимания общественности на этой неделе. Информации о том, как прошло первое обсуждение, было немного: журналистов на «ознакомительное заседание» комитета, в котором приняли участие представители администрации президента, премьер-министр Александр Анкваб и члены правительства, не позвали. Но глава комитета Даут Хутаба сообщил, что «представители исполнительной власти поддержали пакет проектов, представленных на рассмотрение парламенту», и просят «не откладывать его в долгий ящик».

Общественность заволновалась, понимая, какие финансовые интересы вращаются вокруг данного проекта, лоббистом которого выступают сам президент и его правительство. На пропрезидентский парламент надежды хлипкие, поэтому общественность превентивно начала высказываться в социальных сетях. Вердикт – глава государства действует вопреки воле народа в интересах иностранных олигархов. Общественное движение «Ахьяца» и политическая партия «Форум народного единства Абхазии» (ФНЕА) выступили с заявлениями, в которых призвали депутатов «оставить законопроект без рассмотрения» и стоять на страже интересов абхазского государства.

«Мы считаем, что законопроекты, вызывающие масштабное публичное сопротивление общества, не должны направляться в парламент для рассмотрения. Тем более, когда предметом недовольства являются не только вопросы экономического, социального и правового характера, а также вопросы политического суверенитета», – говорится в заявлении «Ахьяца».

«Очевидно, что за этими глобальными проектами, превращающими прибрежную территорию Абхазии во множество анклавов, стоят олигархические и мафиозные касты, давно уже договорившиеся с нынешним абхазским руководством о взаимовыгодных условиях дикой экспансии нашей республики», – говорится в заявлении партии ФНЕА.

Общественные активисты создали штаб по противодействию принятию данных законов. Возглавляет штаб Асида Кортуа, у которой есть опыт протестных акций.

Пользователи социальной сети напрямую обращаются к депутатам парламента и призывают их не брать на себя грехи президента Бжания, отказаться от рассмотрения пакета законов и заняться принятием законов, действительно необходимых стране, – о госслужбе, об импичменте президенту, о валютном контроле, об отмывании незаконных доходов и так далее, – которые находятся в парламенте несколько лет, некоторые прошли первое чтение, но были почему-то «сняты с производства» нынешним составом парламента.

Сегодня, 23 июня, в Сухумском городском суде рассматривался иск Абхазского народного движения (АНД) против бездействия генпрокурора и незаконных действий его первого заместителя по вопросу предполагаемых хищений при ремонте высоковольтной линии «Ачгуара».

Напомню, что в ноябре прошлого года оппозиция предала публичной огласке ряд документов, связанных с закупкой материалов для ремонта многострадальной ВЛ «Ачгуара». По документам, представленным АНД, закупочная цена материалов, указанных в накладных, была значительно завышена. Общественность подозревает, что прокуратура затягивает следственные мероприятия.

Еще один суд конца рабочей недели связан с незаконным строительством высотных зданий в Сухуме. Администрация города пытается узаконить высотные постройки в столице, поэтому опротестовывает решение Сухумского горсобрания о запрете на строительство высоток в исторической части города. Общественность и объединение независимых архитекторов – против.

Пока администрация Сухума отстаивает незаконные постройки в столице, премьер-министр Анкваб отбирает объекты, сданные в аренду абхазским предпринимателям. Так, на этой неделе премьер подписал распоряжение о передаче курортного объекта «Самшитовая роща», который находится в аренде до 2039 года у одноименной абхазской фирмы, СГБ Абхазии. Арендаторы не сомневаются, что правительство намерено продать данный бюджетообразующий объект, который приносит в бюджет больше, чем другие более крупные курортные объекты. К тому же один из учредителей фирмы, в прошлом депутат парламента, является активным оппозиционером, а политическая составляющая имеет для нынешнего руководства не последнее значение.

Но в нашей стране власть спорит не только с политическими оппонентами. Раздрай в системе образования. Здесь совсем бредовая история. Поводом для конфликта между Министерством просвещения и отделом образования Сухума стало переименование столичных школ, которые «были обезличены и реорганизованы в филиалы» муниципального управления. К образовательному процессу решение администрации города отношения не имеет, и совершенно не понятно, зачем была проведена эта так называемая реорганизация. «Государственная школа, детский сад не могут являться филиалом учреждения, осуществляющего контрольные и административные функции в системе образования, так как школа или детский сад занимается образовательной деятельностью», – утверждают в Минпросе. Ведомство издало приказ о возвращении исторических названий школ, а администрация города отказывается его исполнять. Думаю, что комментарии и здесь излишни.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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