Accessibility links

Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Общество

Сумасшедшая абхазская неделя

На этой неделе было немало событий, которые демонстрировали неадекватность абхазских чиновников. Пальму первенства, думаю, по праву можно отдать истории в сухумском суде, на заседание которого ворвался начальник уголовного розыска Альфред Нармания и заставил конвой вывести из зала подсудимого Какалия, обвиняемого в совершении административного правонарушения. Протесты судьи были проигнорированы. Подробности истории изложили телеграм-каналы. По их версии, корни истории ведут опять же к сотруднику государственной службы охраны, с которым «повздорили» два гражданина – Какалия и Чаговец.

Не удивлюсь, если Альфреда Нармания «за проявленный героизм» еще наградят каким-нибудь орденом или повысят в звании.

Тем временем появление нового министра внутренних дел Роберта Киут было отмечено чрезвычайным происшествием – смертью задержанного, которая произошла, по версии прокуратуры, в ИВС МВД, а по неофициальной информации – в одном из кабинетов ведомства. МВД всячески умалчивало информацию, однако она просочилась в СМИ, после чего прокуратура выдала шаблон – «ведется следствие». Новый омбудсмен Анас Кишмария никак свое отношение к гибели задержанного не выразила, а МВД продолжает делать вид, что ничего необычного не произошло: министр ездит по районам, проверяя готовность районных отделений к курортному сезону, который, кстати, открылся 1 июня, то есть 20 дней назад.

Embed
Сумасшедшая абхазская неделя
by Эхо Кавказа

No media source currently available

0:00 0:09:06 0:00
Скачать

Еще одно выбивающееся из понимания событие – сокрытие от общественности Соглашения по аэропорту, которое подписала в Санкт-Петербурге 16 июня министр экономики Кристина Озган. Никто так и не понял, под чем подписалась Озган, и на каких условиях «частному иностранному инвестору» «привалил» единственный в стране аэропорт и различные преференции. Публичные запросы правительство игнорирует, впрочем, как и непубличные. Соглашение остается тайной даже для депутатов парламента, которые терпеливо ожидают, когда документ поступит на ратификацию в высший законодательный орган. Крепнет ощущение, что аэропорт был собственностью Кристины Озган, и она им распорядилась по своему усмотрению.

С опозданием в несколько дней пресс-служба сообщила, что президент отбыл в Москву. Отбыл, как канул в лету. Ни информации о том, зачем поехал, ни сообщений, с кем встречался и уж тем более, что обсуждал. С последнего отбытия минуло полтора месяца, и можно с уверенностью сказать, что отработан алгоритм выездов Аслана Бжания за пределы Абхазии – каждый месяц-полтора президента тянет туда, где более комфортные условия жизни.

Гостил в Москве на этой неделе и спикер парламента Лаша Ашуба. Здесь информации побольше: встречался с российскими коллегами, чтобы «обменяться мнениями по актуальным вопросам межпарламентского взаимодействия». Как сообщают официальные источники, говорили (как всегда) об облегчении режима пересечения государственной границы и о гармонизации законодательства Абхазии с законами России.

Однако общественность Абхазии связывает визиты представителей двух ветвей власти с проектами законов об апартаментах, которые поступили в парламент. Проекты предусматривают обход запрета на продажу земли и недвижимости иностранным гражданам. И обсуждение этих проектов в парламентском комитете было в центре внимания общественности на этой неделе. Информации о том, как прошло первое обсуждение, было немного: журналистов на «ознакомительное заседание» комитета, в котором приняли участие представители администрации президента, премьер-министр Александр Анкваб и члены правительства, не позвали. Но глава комитета Даут Хутаба сообщил, что «представители исполнительной власти поддержали пакет проектов, представленных на рассмотрение парламенту», и просят «не откладывать его в долгий ящик».

Общественность заволновалась, понимая, какие финансовые интересы вращаются вокруг данного проекта, лоббистом которого выступают сам президент и его правительство. На пропрезидентский парламент надежды хлипкие, поэтому общественность превентивно начала высказываться в социальных сетях. Вердикт – глава государства действует вопреки воле народа в интересах иностранных олигархов. Общественное движение «Ахьяца» и политическая партия «Форум народного единства Абхазии» (ФНЕА) выступили с заявлениями, в которых призвали депутатов «оставить законопроект без рассмотрения» и стоять на страже интересов абхазского государства.

«Мы считаем, что законопроекты, вызывающие масштабное публичное сопротивление общества, не должны направляться в парламент для рассмотрения. Тем более, когда предметом недовольства являются не только вопросы экономического, социального и правового характера, а также вопросы политического суверенитета», – говорится в заявлении «Ахьяца».

«Очевидно, что за этими глобальными проектами, превращающими прибрежную территорию Абхазии во множество анклавов, стоят олигархические и мафиозные касты, давно уже договорившиеся с нынешним абхазским руководством о взаимовыгодных условиях дикой экспансии нашей республики», – говорится в заявлении партии ФНЕА.

Общественные активисты создали штаб по противодействию принятию данных законов. Возглавляет штаб Асида Кортуа, у которой есть опыт протестных акций.

Пользователи социальной сети напрямую обращаются к депутатам парламента и призывают их не брать на себя грехи президента Бжания, отказаться от рассмотрения пакета законов и заняться принятием законов, действительно необходимых стране, – о госслужбе, об импичменте президенту, о валютном контроле, об отмывании незаконных доходов и так далее, – которые находятся в парламенте несколько лет, некоторые прошли первое чтение, но были почему-то «сняты с производства» нынешним составом парламента.

Сегодня, 23 июня, в Сухумском городском суде рассматривался иск Абхазского народного движения (АНД) против бездействия генпрокурора и незаконных действий его первого заместителя по вопросу предполагаемых хищений при ремонте высоковольтной линии «Ачгуара».

Напомню, что в ноябре прошлого года оппозиция предала публичной огласке ряд документов, связанных с закупкой материалов для ремонта многострадальной ВЛ «Ачгуара». По документам, представленным АНД, закупочная цена материалов, указанных в накладных, была значительно завышена. Общественность подозревает, что прокуратура затягивает следственные мероприятия.

Еще один суд конца рабочей недели связан с незаконным строительством высотных зданий в Сухуме. Администрация города пытается узаконить высотные постройки в столице, поэтому опротестовывает решение Сухумского горсобрания о запрете на строительство высоток в исторической части города. Общественность и объединение независимых архитекторов – против.

Пока администрация Сухума отстаивает незаконные постройки в столице, премьер-министр Анкваб отбирает объекты, сданные в аренду абхазским предпринимателям. Так, на этой неделе премьер подписал распоряжение о передаче курортного объекта «Самшитовая роща», который находится в аренде до 2039 года у одноименной абхазской фирмы, СГБ Абхазии. Арендаторы не сомневаются, что правительство намерено продать данный бюджетообразующий объект, который приносит в бюджет больше, чем другие более крупные курортные объекты. К тому же один из учредителей фирмы, в прошлом депутат парламента, является активным оппозиционером, а политическая составляющая имеет для нынешнего руководства не последнее значение.

Но в нашей стране власть спорит не только с политическими оппонентами. Раздрай в системе образования. Здесь совсем бредовая история. Поводом для конфликта между Министерством просвещения и отделом образования Сухума стало переименование столичных школ, которые «были обезличены и реорганизованы в филиалы» муниципального управления. К образовательному процессу решение администрации города отношения не имеет, и совершенно не понятно, зачем была проведена эта так называемая реорганизация. «Государственная школа, детский сад не могут являться филиалом учреждения, осуществляющего контрольные и административные функции в системе образования, так как школа или детский сад занимается образовательной деятельностью», – утверждают в Минпросе. Ведомство издало приказ о возвращении исторических названий школ, а администрация города отказывается его исполнять. Думаю, что комментарии и здесь излишни.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях

  • 16x9 Image

    Изида Чаниа

    В 1978 году окончила сухумскую среднюю школу №2, в 1983 году – биохимический факультет Абхазского госуниверситета. 

    Работала в газетах «Абхазский государственный университет», «Советская Абхазия», «Аидгылара», на Абхазском ТВ, в газетах «Экспресс-хроника», «КоммерсантЪ», внештатным корреспондентом в российских информационных агентствах «Постфактум», «Интерфакс». С 1998 года по 2016 год – редактор газеты «Нужная газета», с 2016 года – редактор газеты «Мырзаканаа».

    Член Союза журналистов Абхазии, председатель Ассоциации журналистов и работников СМИ Абхазии.

Форум

Recommended

Back to top
XS
SM
MD
LG