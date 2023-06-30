Телеграм-канал: Инала Ардзинба пытались задержать в аэропорту Стамбула

Главу МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инала Ардзинба пытались задержать в аэропорту Стамбула по запросу Украины, написал телеграм-канал «Легитимный» со ссылкой на источники.

«Подробности произошедшего выясняются», – говорится в сообщении.

Телеграм-канал «Абхазия Центр» пишет, что информация вызывает сомнение.

«Скорее всего, турецкая спецслужба MIT на некоторое время приостановила министра в аэропорту, а затем дала добро», – сказано в сообщении.

В абхазском МИДе информацию пока не комментировали. Ранее ведомство сообщило, что в стамбульском аэропорту Инала Ардзинба встретил полномочный представитель Абхазии в Турции Ибрахим Авидзба.

В ходе визита Инал Ардзинба провел встречи с лидером «Партии родины» Догу Перинчеком, депутатом парламента Турции Талихом Хватыш (Озджан), послом России в Турции Алексеем Ерховым.