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Телеграм-канал: Инала Ардзинба пытались задержать в аэропорту Стамбула

Догу Перинчек и Инал Ардзинба

Главу МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инала Ардзинба пытались задержать в аэропорту Стамбула по запросу Украины, написал телеграм-канал «Легитимный» со ссылкой на источники.

«Подробности произошедшего выясняются», – говорится в сообщении.

Телеграм-канал «Абхазия Центр» пишет, что информация вызывает сомнение.

«Скорее всего, турецкая спецслужба MIT на некоторое время приостановила министра в аэропорту, а затем дала добро», – сказано в сообщении.

В абхазском МИДе информацию пока не комментировали. Ранее ведомство сообщило, что в стамбульском аэропорту Инала Ардзинба встретил полномочный представитель Абхазии в Турции Ибрахим Авидзба.

В ходе визита Инал Ардзинба провел встречи с лидером «Партии родины» Догу Перинчеком, депутатом парламента Турции Талихом Хватыш (Озджан), послом России в Турции Алексеем Ерховым.

  • С 2015 года Ардзинба находится в розыске в Украине. Украинская прокуратура заочно предъявила ему обвинения в подготовке к изменению государственной границы Украины, вербовке единомышленников и создании предпосылок для незаконного провозглашения суверенного государственного образования «Бессарабия» на территории Одесской области, а также в участии в террористической организации «ДНР».

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