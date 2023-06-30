Телеграм-канал: Инала Ардзинба пытались задержать в аэропорту Стамбула

Главу МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инала Ардзинба пытались задержать в аэропорту Стамбула по запросу Украины, написал телеграм-канал «Легитимный» со ссылкой на источники.
«Подробности произошедшего выясняются», – говорится в сообщении.
Телеграм-канал «Абхазия Центр» пишет, что информация вызывает сомнение.
«Скорее всего, турецкая спецслужба MIT на некоторое время приостановила министра в аэропорту, а затем дала добро», – сказано в сообщении.
В абхазском МИДе информацию пока не комментировали. Ранее ведомство сообщило, что в стамбульском аэропорту Инала Ардзинба встретил полномочный представитель Абхазии в Турции Ибрахим Авидзба.
В ходе визита Инал Ардзинба провел встречи с лидером «Партии родины» Догу Перинчеком, депутатом парламента Турции Талихом Хватыш (Озджан), послом России в Турции Алексеем Ерховым.
- С 2015 года Ардзинба находится в розыске в Украине. Украинская прокуратура заочно предъявила ему обвинения в подготовке к изменению государственной границы Украины, вербовке единомышленников и создании предпосылок для незаконного провозглашения суверенного государственного образования «Бессарабия» на территории Одесской области, а также в участии в террористической организации «ДНР».
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