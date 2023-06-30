Визит лидера «Нацдвижения» в Каспи завершился противостоянием

Визит лидера оппозиционного «Единого национального движения» (ЕНД) Левана Хабеишвили в Каспи завершился противостоянием.

Оппозиционеры проводили встречу со своими сторонниками, рассказывая об инициативе о снижении пенсионного возраста для мужчин. В ЕНД говорят, что встречу попытались сорвать сторонники и члены правящей партии «Грузинская мечта». Повреждена машина лидера оппозиционной силы.

По информации издания SOVA, депутаты от ЕНД отказались дослушивать выступление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в парламенте и отправились в Каспи.

«Бюрократические бандиты «Русской мечтой», смешались с пенсионерами и попытались сорвать встречу председателя и лидеров «Единого национального движения» с населением. Мы требуем от министра внутренних дел немедленно восстановить справедливость, наказать виновных. Путинская, бандитская «Русская мечта» превратили Грузию в полигон насилия. Режим Иванишвили создал «спираль насилия», где физически расправляются с критически настроенными людьми, представителями СМИ, журналистами, гражданами, политиками, пенсионерами», – сказала член «Национального движения» Тина Бокучава.

Журналисты оппозиционных каналов «Мтавари» и «Формула» заявили, что им нанесли словесные оскорбления и повредили аппаратуру. Журналист «Формулы» говорит, что в инциденте участвовали сторонники правящей партии, прибывшие в Каспи из Гори и Карели для срыва встречи оппозиции с населением.