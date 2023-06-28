Правозащитники и оппоненты власти обвиняют правящую «Грузинскую мечту» в поощрении насилия и организованных нападений на представителей СМИ, оппозиционеров и гражданских активистов. Накануне был избит соучредитель ТВ «Формула» Миша Мшвилдадзе якобы за нелестные слова в адрес патриарха Грузии. В грузинской патриархии обвинили СМИ в неуважении к главе ГПЦ и к самой церкви. А лидеры «Грузинской мечты» кроме журналистов винят и некоего «влиятельного посла», не называя его имени.

«Как ты посмел крыть матом патриарха?!» – это первое, что услышал Миша Мшвилдадзе, соучредитель ТВ «Формула» и автор шоу политической сатиры, когда накануне вечером незнакомый мужчина напал на него сзади у входа в один из гипермаркетов в тбилисском районе Сабуртало. Обошлось без тяжких телесных повреждений, сообщил сегодня Мшвилдадзе после судмедэкспертизы, иронизируя, что нападавший и заказчики все-таки достигли цели – его намеренно били по лицу, гарантированно обеспечив синяки под глазами.

Несмотря на то, что МВД возбудило дело по статье «избиение» почти сразу же, а инцидент произошел в людном месте, где есть множество видеокамер наружного наблюдения, имя нападавшего стало известно лишь спустя 17 часов. Он объявился сам, обозначив в соцсети адресат – МВД: некий Николоз Гугешашвили написал в Facebook, что это он, житель Глдани, отец четверых детей избил Мшвилдадзе за то, что тот ругает церковь, крест, «материт патриарха и защищает геев». Миша Мшвилдадзе уверен, что за всем этим стоит пропаганда правящей «Грузинской мечты», сторонники которой за последние сутки утверждали то же самое:

«Нет такого факта. Господина патриарха я никогда не бранил. Это нереальный мотив этих людей. Это обыкновенный пропагандистский бред и попытка в очередной раз скрыть свое насилие за авторитетом патриарха. К сожалению, это приобретает системный характер», – отметил в эфире ТВ «Формула» Миша Мшвилдадзе, обратив, как и многие другие, внимание на то, что под этим же предлогом недавно избили лидера «Гирчи – больше свободы» Зураба Джапаридзе, закидали яйцами бывшего диссидента Левана Бердзенишвили, избили гражданских активистов.

Оппоненты власти, правозащитники в участившихся нападениях винят правящую силу, учитывая антизападную риторику и язык ненависти, которые стали визитной карточной лидеров «Грузинской мечты». Так было и сегодня. Председатель партии власти Ираклий Кобахидзе в произошедшем обвинил СМИ и одного конкретного посла, имя которого так и не назвал:

«Миша Мшвилдадзе – жертва, ему внушили, что крыть матом – это гражданский активизм, также случилось и с нападавшим, он посчитал, что если изобьет Мшвилдадзе, то это будет проявлением гражданской активности. И кто это внедрил? Конкретный посол, который об этом говорил».

Кобахидзе так и не сказал, кого он имел в виду. Традиционно во время акции протестов с разгонами и задержаниями посол США в Грузии Келли Дегнан, а также послы стран ЕС призывают власти уважать и соблюдать право на свободу слова и выражения участников мирных акций протеста.

Лидер «Грузинской мечты» Кобахидзе не согласен с ними. Обвиняя других, он не стал критиковать нескольких депутатов своей партии, которые грозят устроить мордобой всем тем, кто назовет их россиянами и сторонниками Путина.

«Как, правда, этот людской мусор будет меня путинистом называть, а я не должен отвечать?» – возмущался Кобахидзе.

Не отстал от Кобахидзе и лидер «Нацдвижения» Леван Хабеишвили. Возмущенный тем, что накануне также избили члена его партии, оппозиционер призвал общество «обломать руки» лидерам «Грузинской мечты», которые анонсировали и подстрекали своих сторонников к нападениям на оппонентов.

Не смогла разрядить напряженную ситуацию и патриархия, напротив, в заявлении представителя ГПЦ Андриа Джагмаидзе ответственность за нападения на почве нетерпимости возлагается на СМИ и активистов. Джагмаидзе предполагает, что «часто провокации заранее планируются, чтобы в случае если кто-то в ответ применит силу, все направить против патриархии». Там же Джагмаидзе публикует статистику, которую в ГПЦ ведут с 2012 года и фиксируют «негативные и критические материалы про ГПЦ и патриархию», – за десять лет таких сюжетов насчитали 4 557.

При этом патриархия не реагирует на гомофобные, содержащие призывы к насилию заявления священнослужителей, которые во время проповеди насаждают нетерпимость к либеральным, демократическим ценностям среди верующих. При этом риторика, особенно во время обострения отношений между президентом и «Грузинской мечтой», отражается и в заявлениях священнослужителей высшей иерархии. Так было и 25 июня, когда епископ Стефане (Калаиджишвили) с амвона назвал «продажными девками» президента Саломе Зурабишвили и других прозападных политиков и активистов.

Народный защитник, Хартия журналисткой этики и правозащитные НПО призывают власти оперативно реагировать на факты нападения на журналистов и оппозиционеров. Глава НПО «Ассоциация молодых юристов» Нона Курдованидзе поясняет, чем чреваты такие «точечные удары» на «несогласных с большинством»:

«Такие случаи поощряются риторикой власти, которая имеет место до или после факта насилия. Необходимо, чтобы случай с Мшвилдадзе был расследован незамедлительно. Здесь стоит отметить, что до сих пор не до конца расследованы факты нападения на журналистов во время погромов 5 июля 2021 года. Уголовное преследование не начиналось и по отношению к организаторам беспорядков. И такой подход также поощряет аналогичные факты насилия».

Сегодня наблюдатели отмечали, что атмосфера безнаказанности и нетерпимости, равно как и случаи расправы с оппонентами, с приближением парламентских выборов участятся еще больше.

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