Леван Хабеишвили перечислил напавших на него в Каспи людей

Председатель «Единого национального движения» Леван Хабеишвили назвал имена людей, сорвавших встречу представителей партии с населением в Каспи:

«Зура Читишвили - глава аппарата городского собрания Каспи

Бадри Джаниашвили - депутат городского собрания Каспи от «Грузинской мечты»

Александр Бидзинашвили – член городского собрания Каспи

Марехи Камбегашвили – представитель мэрии Каспи

Илья Нониашвили – представитель мэрии

Гиули Кочишвили - представитель Дома культуры

Давид Алексидзе – представитель некоммерческого юридического лица.

Общественность должна знать, что им не хватило представителей городского собрания Каспи, поэтому позвали помощников:

Шорену Горгиладзе – представительницу мэрии Гори

Майю Шкубулиани – представляющую некоммерческое юридическое лицо Гори

Дато Надирашвили – представителя некоммерческого юридического лица Карели

Зазу Копадзе – сотрудника некоммерческого юридического лица Карелии.

Более того, они привезли из Тбилиси Гурама Канторелашвили, известного доносчика Службы госбезопасности, который возмущался из-за того, что Габуния выругался в адрес матери Путина», - говорит Леван Хабеишвили.

Председатель «Национального движения» утверждает, что находился в Каспи с целью ознакомить местных жителей пенсионной реформой, пишет SOVA. Сторонники и представители «Грузинской мечты» решили сорвать мероприятие, утверждает Леван Хабеишвили, оскорбляли его словесно, проявляли агрессию и даже повредили его автомобиль и забрасывали камнями. По данному факту начато расследование, сообщают в МВД.