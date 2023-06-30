Леван Хабеишвили перечислил напавших на него в Каспи людей

Председатель «Единого национального движения» Леван Хабеишвили назвал имена людей, сорвавших встречу представителей партии с населением в Каспи:
«Зура Читишвили - глава аппарата городского собрания Каспи
Бадри Джаниашвили - депутат городского собрания Каспи от «Грузинской мечты»
Александр Бидзинашвили – член городского собрания Каспи
Марехи Камбегашвили – представитель мэрии Каспи
Илья Нониашвили – представитель мэрии
Гиули Кочишвили - представитель Дома культуры
Давид Алексидзе – представитель некоммерческого юридического лица.
Общественность должна знать, что им не хватило представителей городского собрания Каспи, поэтому позвали помощников:
Шорену Горгиладзе – представительницу мэрии Гори
Майю Шкубулиани – представляющую некоммерческое юридическое лицо Гори
Дато Надирашвили – представителя некоммерческого юридического лица Карели
Зазу Копадзе – сотрудника некоммерческого юридического лица Карелии.
Более того, они привезли из Тбилиси Гурама Канторелашвили, известного доносчика Службы госбезопасности, который возмущался из-за того, что Габуния выругался в адрес матери Путина», - говорит Леван Хабеишвили.
Председатель «Национального движения» утверждает, что находился в Каспи с целью ознакомить местных жителей пенсионной реформой, пишет SOVA. Сторонники и представители «Грузинской мечты» решили сорвать мероприятие, утверждает Леван Хабеишвили, оскорбляли его словесно, проявляли агрессию и даже повредили его автомобиль и забрасывали камнями. По данному факту начато расследование, сообщают в МВД.
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