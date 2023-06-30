Гарибашвили предложил запретить ЛГБТ-пропаганду на законодательном уровне

Пропаганда ЛГБТ в детских садах и школах для меня неприемлема. Это должно быть табуированной темой в нашей стране, - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время выступления на пленарном заседании парламента.

Он назвал аморальной кампанию, которую, по его словам, проводил «Макдоналдс» в этом направлении, пишет «ИнтерпрессНьюс».

Премьер считает, что на эту тему должна быть открыты дебаты и это может быть урегулировано и на законодательном уровне.

«Пропаганда ЛГБТ в детских садах и школах для меня неприемлема, говорю вам открыто. Это недопустимо, нельзя! Вы знаете, что происходит в Европе и, к сожалению, в Америке, об этом есть публичная информация, эта пропаганда уже проникла в детсады, этого делать нельзя, это катастрофа! В детских садах и школах идет пропаганда, этого делать нельзя, это недопустимо! Кроме того, аморальной была компания, которую проводил «Макдоналдс», говоря, что это, мол, часть глобальной кампании.

В нашей стране это должно быть табуированной темой, и по этому поводу могут быть открыты дебаты в парламенте, в том числе этот вопрос может быть урегулирован на законодательном уровне, но для этого, разумеется, требуется открытие дискуссии и достижение общего консенсуса. Эти вопросы нужно урегулировать и упорядочить, так как эти вопросы уже поднимались открыто, поэтому нам, властям, придется принимать решения по этим вопросам в соответствии с нашими традициями. 90% населения поддерживает семейные ценности в нашей стране, христианские ценности, традиции, поэтому этих тем вы не сможете коснуться, ни Тамар Кордзая, ни даже если в парламенте будет 100 Тамар Кордзая и, спасибо Богу, что никогда не будет людей, которые мыслят так, как они, потому что наш народ не такой. Он не выберет так мыслящих людей. И Хатия Деканоидзе, вероятно, тоже там с ними», - заявил Гарибашвили.

Он считает, что антидискриминационный закон отменять не нужно, однако Минобразования должно защитить детсады и школы от «вредоносной пропаганды».