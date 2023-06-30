В этом месяце общественно-политический деятель и блогер Астамур Какалия привлек внимание абхазского сегмента соцсетей к своему неожиданному предложению – введению в республике частной собственности на землю с правом, естественно, купли-продажи. Неожиданному, потому что для подавляющего большинства в стране невозможность ее купли-продажи – это аксиома. Для многих даже сам по себе разговор на такую тему выглядит кощунственным.

Астамур предпослал посту с изложением своего предложения исторический экскурс из трех частей, причем из очень давнего прошлого – второго века до нашей эры, когда жил древнеримский народный трибун Тиберий Гракх. Конечно, все мы должны помнить о братьях Тиберии и Гае Гракхе из школьного учебника истории для пятого класса, хотя далеко не все помнят. Но одно дело сухие строчки из учебника, а другое – показанные Астамуром, что называется, крупным планом картины борьбы в римском обществе две тысячи двести лет назад. Показанные с помощью, как я потом уточнил у него, Светония и других древнеримских историков.

Попытка быстро набиравшего популярность народного трибуна Тиберия Гракха провести справедливое перераспределение земельных наделов между патрициями и плебеями, чтобы каждый римский гражданин, взрослый мужчина мог иметь не менее 125 гектаров, вызвало бешеное сопротивление знати. Несколько попыток подсчитать в Капитолии голоса граждан, выступавших за выдвинутую Гракхом земельную реформу и против нее, привели в итоге к вспышке насилия и массовым дракам. И в какой-то момент народного трибуна, которому не было и тридцати лет, забили насмерть, потому что другого способа остановить распространение его идеи ее противники не видели.

Да, земельный вопрос на протяжении всего развития человеческой цивилизации был одним из ключевых.

И вот в следующем своем посте, спустя несколько дней после этого исторического экскурса, Астамур Какалия обратился к современным абхазским реалиям и написал:

«Почему бы просто не узаконить владение гражданами землей? То есть вместо запутанной схемы аренды земли отдать нашим гражданам эту землю во владение. Это их земля по факту? Да. Они ей владеют юридически? Нет. Их права на землю больше понятийные, чем юридические. У нас любят часто повторять патриотические фразы типа «земля принадлежит народу». Какому народу? Народ состоит из граждан страны – и если каждому из граждан земля не принадлежит юридически и не является его наследным достоянием, то с чего это вдруг земля принадлежит народу?!»

Читатели поставили к этому посту более шестидесяти лайков – «нравится» и «супер», отрицательных откликов ни одного. Кто-то написал: «Браво!»

Астамур откликнулся на это в комментариях:

«Я говорю лишь то, что думают мои друзья – я долго слушал вас всех и пришел к такому выводу. Пришел давно – но сначала пытался объясниться историческими параллелями. Потом решил написать открытым текстом».

Однако среди моих собеседников нашлось немало людей, которые, не желая вступать в интернет-полемику с ним, высказывали тем не менее такие мысли и вопросы:

«В условиях, в которых Абхазия находится, это не только пустые, но и вредные фантазии»;

«С крестьянами, которые работают на дедовской, прадедовской земле и платят за нее налоги, понятней. Ну, а как быть с горожанами? Им земельные наделы не положены? А если положены, то где и какие?»;

«Представляю, какой бы был коллапс, если бы кто-то всерьез такое затеял! Не буди лихо, пока оно тихо!»

Я решил поговорить на тему, поднятую Астамуром Какалия, и он с охотой откликнулся:

«Я, честно говоря, всегда знал, что эти вопросы надо именно так решать. А сейчас убедился в отсутствии каких-то убедительных аргументов против. Давайте сделаем как можно проще объяснение. Вот, допустим, есть у вас… у нас сосед по имени Джумфер. Он имеет участок земли, поросший бурьяном, золотарником и так далее. У него есть право аренды на этот участок. У него есть семья, но фактически нет источников финансирования. По сегодняшнему законодательству Джумфер не может прийти в банк и сказать: «Вот у меня есть земля с правом собственности на нее. Не могли бы вы мне выдать кредит? Я бы построил там… не знаю… маленькую гостиницу или занялся бы сельским хозяйством, основал бы производство какое-то на этой земле». Они бы дали ему кредит, он бы все это построил. Платил бы проценты. Плюс задействовал бы свою семью, нанял бы других людей… И эта земля очищалась бы от колючек и золотарника, давала бы урожай и так далее. Вот такой схемы у него быть не может, потому что земля не является его собственностью. Вот если у него есть там сарай из прогнивших досок, то эта собственность может быть основанием для залога при выдаче кредита. А земля не может… А как человеку начать свой бизнес? Землю надо привести в порядок вначале, это уже вложение. Из ничего сделать что-то невозможно. У вас хоть что-то должно быть».

Астамур вспомнил, что нередко приходится слышать такие рассуждения: землевладельцы могут свои наделы «разбазарить», распродать:

«Говорят, что нельзя доверять всем, иначе… Понимаете как… Люди, продавшие и перепродавшие все, сколотившие огромные коррупционные состояния, создавшие фактические коррупционные династии, не доверяют собственному соседу…

– Наделяются землей по этой замыслу все граждане Абхазии?

– Конечно».

Ну, а каково мнение сотрудника Института экономики и права АНА Ахры Аристава? Когда «Эхо Кавказа» связалось с ним, он сказал:

«Для нас это неприемлемо, потому что у нас государство находится, я бы сказал, в стадии формирования, с тем, чтобы оно стало более устойчивым. За последние почти двадцать лет три кризиса было политических. И когда сама модель государства еще не установилась, такие механизмы, как продажа земли, вводить – это полная безответственность. У нас сейчас и так возник вопрос с апартаментами, продажи недвижимости жилой иностранцам… Вон сколько разговоров, поэтому… Есть устоявшиеся государства, где государство способно даже землю, находящуюся в частной собственности, изъять у любого гражданина. У нас пока нет такой возможности. Поэтому говорить на эту тему преждевременно. У нас нет до сих пор инструментов, институтов, которые обязательно должны быть в классической рыночной экономике. Элементарно отсутствуют десятки законов. У нас земля, находящаяся в государственной собственности, нормально не управляется. Сколько законов нарушается! Берут люди объекты, с землей, естественно. Обязательства перед государством не исполняют. Способно государство этот процесс регулировать? Нет».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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