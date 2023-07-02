Тамаз Гаиашвили – о санкциях, наложенных президентом Украины на Georgian Airways

«Мы, как и все другие компании, обязаны выполнять решения, принятые правительством Грузии. Внесение меня или авиакомпании Georgian Airways в санкционный список Украиной абсурдно и несправедливо», - говорится в заявлении главы летной службы компании Georgian Airways Тамаза Гаиашвили.

По его оценке, президент Украины Владимир Зеленский был введен в заблуждение.

«Решение президента Украины меня не удивило. Меня удивляет оркестрованная радость оппозиционно настроенных групп в Грузии, с которой они относятся к тому, что грузинским национальным компаниям грозят пальцем извне. К сожалению, борьба за власть принимает крайне радикальные формы. Идут на все, лишь бы как-то свергнуть власть и самим оказаться во главе страны. На пути к своей нездоровой цели им удается ввести в заблуждение президента Украины.

Общеизвестно, что ни одна авиакомпания мира не обладает компетенцией выдавать разрешение на начало или прекращение полетов в той или иной стране. Все это регулируется правительственным соглашением о воздушном сообщении между двумя странами. Мы, как и все другие компании, обязаны выполнять решения, принятые правительством Грузии», - заявляет Гаиашвили.

По его словам, то, что Украина включила компанию и его в санкционный список – несправедливо.

«Внесение меня или авиакомпании Georgian Airways в санкционный список Украиной абсурдно и несправедливо. Авиакомпании Турции, арабских государств, Израиля, Армении, Азербайджана, всей Азии и Средней Азии выполняют рейсы в Россию, совершая сотни рейсов. Но они не вводят им санкции. Ни я, ни Georgian Airways к политике отношения не имеем. Вот уже тридцать лет мы верно служим грузинскому народу и правительству Грузии. В заключение я надеюсь, что за этим несправедливым и безосновательным решением президента Украины последует незамедлительный и зеркальный ответ правительства Грузии», - заявляет Тамаз Гаиашвили.