Владимир Зеленский ввел санкции против Georgian Airways

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции сроком на 10 лет против грузинской авиакомпании Georgian Airways, возобновившей прямые рейсы в Россию.

Ограничения, в частности, предусматривают блокирование активов, прекращение торговых операций, прекращение полетов и транзита через территорию Украины, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий и других разрешений и т.д.

Персональные санкции введены и против основателя авиакомпании – Тамаза Гаиашвили.

Новые санкции введены против более чем 190 физических и 290 юридических лиц, в том числе российских заводов и компаний.

Ранее информация о том, что Украина предлагает распространить международные санкции на авиакомпанию Georgian Airways, появилась на портале Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Украины – «Война & Санкции». На сайте было указано, что «деятельность Georgian Airways, направленная на существенную интенсификацию и упрощение транспортного сообщения, в том числе для представителей российского бизнеса в Грузии, приводит к повышению рисков образования новых схем обхода санкций, увеличению интегрированности российского бизнеса в грузинскую экономику».