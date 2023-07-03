Пострадавшего в ДТП ребенка перевезли из Цхинвали в Тбилиси

Двухлетнего ребенка, который пострадал в воскресенье в результате дорожно-транспортного происшествия в Цхинвали, доставили на лечение в тбилисскую клинику. Информацию грузинской службе Радио Свобода подтвердила спикер Международного комитета Красного Креста в Грузии Софио Элизбарашвили. Другие подробности не раскрываются.

ДТП произошло 2 июля на улице Сталина в Цхинвали. По предварительной информации, ребенок выбежал с тротуара на проезжую часть дороги. Его сбил водитель автомашины ВАЗ 21099.

Пострадавшего доставили в цхинвальскую клинику в тяжелом состоянии, после чего было принято решение направить ребенка в Тбилиси.