Саакашвили потребовал извинений от спикера парламента Грузии

Находящийся в тбилисской клинике «Вивамед» экс-президент Грузии Михаил Саакашвили дистанционно подключился к заседанию суда впервые с февраля текущего года.

Он, в частности, прокомментировал слова спикера парламента Грузии Шалвы Папуашвили, который потребовал извинений от зарубежных и местных оппонентов, критиковавших власть за «несправедливое и негуманное отношение» к Саакашвили. Экс-президент теперь требует извинений от самого Папуашвили.

«Оказывается, Европарламент должен извиниться за то, что требует моего освобождения. Я хочу сказать так называемому председателю парламента – это вы должны извиниться за то, что довели меня до такого состояния, вы должны извиниться перед депутатами Европарламента, перед моей семьей, передо мной, перед украинским государством и перед всеми грузинами за то, что в таком состоянии находится основатель грузинского государства. Папуашвили, посмотри на меня внимательно», – сказал Саакашвили и поднял футболку, чтобы показать свое истощенное физическое состояние.

Ранее Михаил Саакашвили объявил о том, что будет принимать активное участие в грузинской политике. После этого в правящей партии «Грузинская мечта» вновь заговорили о том, что политик притворяется больным.

Отметим, что Тбилисский городской суд рассматривает дело о разгоне акции 7 ноября 2007 года. Председательствует судья Нино Элиэшвили. Ранее рассмотрение дела было отложено, так как одна из судей, рассматривающих дело, вышла на пенсию.