Несостоявшийся марш Пригожина на Москву не на шутку вдохновил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Он утверждает, что настала пора «освобождения Абхазии». Накануне в его партии «Нацдвижение» призвали власти наладить отношения с Украиной. Поводом послужило вчерашнее заявления президента Зеленского о том, что «украинская победа – это исторический шанс для (восстановления) целостности Грузии».

Евгений Пригожин своим несостоявшимся маршем на Москву, а накануне – президент Владимир Зеленский своим заявлением наполнили энергией и оптимизмом Михаила Саакашвили по поводу восстановления территориальной целостности Грузии. В соцсетях со вчерашнего дня фигурируют слова Зеленского, которые он произнес 28 июня в Раде в своей речи, приуроченной ко дню Конституции. Он отметил, что победа Украины – это восстановление территориальной целостности не только для Киева, но и для Кишинева и Тбилиси:

«Украинская победа – это исторический шанс для целостности Грузии, и это мирный шанс».

Чуть ниже Саакашвили обнародовал фото боевого снаряда с надписью: «Аабхазія це Грузія», и подписал: «Украинцы передают поздравления российским оккупантам».

А до этого бывший президент призвал народы Кавказа объединиться в борьбе за свободу. Он призвал оппозицию сконцентрироваться на борьбе против «Грузинской мечты» и «их патронов в Кремле» и ознакомил ее со своими планами:

«Мне еще предстоит принять участие в окончательном освобождении Украины, а потом я собираюсь строить пьяццу (площадь) в Сухуми».

В «Нацдвижении», вслед за заявлением Зеленского, призвали грузинские власти наладить более тесные контакты с Украиной и освободить Михаила Саакашвили, который, как отметили в партии, с самого начала ставил знак равенства между победой Украины и восстановлением территориальной целостности Грузии. Он также предрекал, что Россия скоро разрушится, и у Тбилиси появится возможность вернуть контроль над Сухуми и Цхинвали. Эта тема особенно активно стала рассматриваться в стане некоторых оппозиционных сил и в обществе в тот день, когда Пригожин объявил о походе на Москву.

В правящей партии это расценили как подтверждение желания «коллективного «Нацдвижения»» вместе с «глобальной партией войны» открыть второй фронт в Грузии. Из-за этого в грузинском парламенте два дня назад произошла серьезная словесная перепалка. Депутат партии власти Ираклий Кадагишвили, обвинив оппозицию в желании разжечь войну, тогда сказал:

«Go, go, Женя, вперед!» Такими словами поддерживали того, кто вел самые кровавые бои в Украине. И что мы говорим этим абхазам и осетинам? Что как появится возможность, мы вернемся туда с оружием? А что мы говорим Европе, – что мы такие безответственные люди, что можем в Европе разжечь новые конфликты? Ни в коем случае!»

Поэтому в «Грузинской мечте» остались недовольны и вчерашними словами украинского президента, посчитав их наносящими вред имиджу страны. А из сегодняшних слов спикера парламента Шалвы Папуашвили следует, что у каждого своя победа, и власть «Грузинской мечты» к ней идет своим путем:

«Победа Украины в первую очередь означает победу Украины. Что касается Грузии: если вы подразумеваете восстановление территориальной целостности Грузии, то нами в связи с этим искренне заявлено, что мы будем восстанавливать территориальную целостность исключительно мирной политикой».

Реакцией депутата правящей силы в оппозиции остались недовольны, говорит беспартийный депутат Тамар Кордзая:

«Жаль, что заявление украинского президента так узко рассматривает какой-то политик, потому что победа Украины означает поражение России. А поражение России означает, что проблема оккупированных территорий Грузии легче разрешится мирным путем. К сожалению, в этом направлении госструктуры даже не работают».

Недовольны позицией «Грузинской мечты» и в профессиональных кругах. Власть проигнорировала призыв президента Саломе Зурабишвили 26 июня о созыве Совбеза так же, как и рекомендацию обратиться к абхазам и осетинам с просьбой не опасаться Тбилиси, как бы ни завершился военный мятеж в России.

Рассматривать разные сценарии, в том числе военные, считает нормальным магистр стратегических исследований, один из руководителей НПО «Гражданская идея» Георгий Шаишмелашвили. Ненормальным он считает то, как на это реагируют власти.

«Любая, тем более маленькая страна имеет историческую модель выживания, стратегическую культуру. Она состоит в том, что, когда у твоего большого соседа есть проблемы, ты воспользовался этим. Это происходит на уровне инстинктов. Поэтому считаю, что не стоит удивляться таким обсуждениям. Возможно, что часть общества, специалистов по безопасности являются алармистами, возможно, являемся чуть-чуть параноиками, поскольку наблюдаем и анализируем действия противника, но потому и существуют в государстве советы безопасности, другие профильные структуры, чтобы своими заявлениями, пояснениями нейтрализовать так называемые навязчивые идеи», – сказал Шаишмелашвили 26 июня в утреннем эфире грузинской службы Радио Свобода.

Люди, думавшие, что все зависит от России, очень глубоко ошибаются, считает Паата Закареишвили, конфликтолог, бывший госминистр по вопросам гражданского равноправия и примирения. Он считает ошибкой то, что часть политиков и общества забывают, что у Грузии конфликт не только с Россией, у нее межэтнические конфликты – грузино-абхазский и грузино-осетинский:

«Эти люди из оппозиции уже много дров наломали с 2008 года и, к сожалению, так ничему и не научились. Этим пользуется и, скажем так, нечестно «Грузинская мечта». Она ничего не делает, и все проблемы сваливает на бывшие власти. И бывшие, и нынешние власти очень нечестно работают с обществом – друг на друга сваливают проблемы и не видят, что нужно вести диалог с абхазской и осетинской сторонами, изучать их страхи, опасения, их надежды, постоянно им предлагать те разные сценарии, ситуации, которые складываются вокруг нас. Как раз поход Пригожина на Москву, конечно, очень интересный фактор, чтобы заново начать дискуссию о том, что происходит между нами и абхазами. Видно, что Россия очень слаба. Пригожин, может быть, и проиграл, но вряд ли Россия от этого выиграла. То есть Россия показала, насколько она слабое государство».

Конфликтолог Закареишвили обращает внимание на то, что все соседние государства России – Китай, Казахстан, Турция, Азербайджан – усилили свои позиции:

«Поэтому я думаю, что диалог должен быть на уровне Тбилиси – Сухуми, Тбилиси – Цхинвали, надо объяснить им, на что они рассчитывают, когда Россия на их глазах становится «голой». Грузия должна предлагать Сухуми и Цхинвали постоянно нечто новое, нечто другое, а не рассчитывать только на развал России. Развал России – это одно, а найти общий язык с абхазами, осетинами – другое, что, к сожалению, на уровне наших властей никак не проявляется. И незаметно, что в оппозиции, которая хочет прийти к власти, видят корень конфликта, по ней не видно, что она осознает, где корень конфликта, а корень конфликта – на уровне абхазов и осетин. Она все проблемы видит в Москве, что заведомо проигрышная игра».

Что же касается победы Украины в войне и слов украинского президента, то:

«Зеленский не имеет и не должен иметь представление о грузинских конфликтах. Он говорит честно, откровенно и искренне. И я согласен с ним, что победа Украины создаст новый контекст, но этот новый контекст должны реализовать грузины и абхазы, грузины и осетины. И никто другой».

По мнению конфликтолога Пааты Закареишвили, для большей гарантии безопасности в этом процессе к прямому диалогу можно подключить ЕС, НАТО, Турцию, но не забывать главное:

«Самая главная проблема Грузии в том, что мы всегда думаем, что кто-то против нас или, наоборот, кто-то нам поможет, а мы – никто, ничто, мы ни на что неспособны. Мы должны прекратить вот этот инфантилизм наконец-то, уже 30 лет прошло с нашей независимости. И мы должны сами решать, как мирным путем найти общий язык с абхазской и осетинской сторонами».

Подписывайтесь на нас в соцсетях