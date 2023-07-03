Санкции против Georgian Airways: МИД Грузии вызвал украинского дипломата

В грузинское министерство иностранных дел сегодня вызвали временного поверенного в делах Украины в Грузии Александра Шульгу. По информации МИД Грузии, на встрече обсудили санкции, введенные Киевом против авиакомпании Georgian Airways и её основателя Тамаза Гаиашвили.

Ранее вице-премьер, министр экономики Грузии Леван Давиташвили назвал решение украинских властей «однозначно неприемлемым» и «политически мотивированным». Он говорит, что руководство Украины не вводило санкции против авиакомпаний из других стран, которые летают в Россию.

«Очень жаль. Надо сказать, что мы стали свидетелями очередного недружественного решения со стороны руководства Украины», – заявил Давиташвили.

Попавший под санкции Тамаз Гаиашвили при этом выразил надежду, что за «несправедливым и необоснованным решением президента Украины последует мгновенный и зеркальный ответ правительства Грузии».

Напомним, что санкции, введенные против Georgian Airways сроком на 10 лет президентом Украины Владимиром Зеленским, предусматривают блокирование активов, прекращение торговых операций, прекращение полетов и транзита через территорию Украины, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий и других разрешений и т.д. Персональные санкции введены и против основателя авиакомпании – Тамаза Гаиашвили.

1 июня информация о том, что Украина предлагает распространить международные санкции на авиакомпанию Georgian Airways, возобновившей полеты в Россию, появилась на портале Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Украины – «Война & Санкции». На сайте было указано, что «деятельность Georgian Airways, направленная на существенную интенсификацию и упрощение транспортного сообщения, в том числе для представителей российского бизнеса в Грузии, приводит к повышению рисков образования новых схем обхода санкций, увеличению интегрированности российского бизнеса в грузинскую экономику».