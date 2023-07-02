Российская «Азимут» и грузинская Georgian Airways увеличивают частоту полетов между Москвой и Тбилиси.

Вместо семи рейсов в неделю, «Азимут» теперь будет выполнять 14 – по два рейса в день.

«В настоящее время рейсы выполняются каждое утро, а с 5 июля в расписании появится рейс с вылетом в вечернее время», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Три рейса в неделю на частоту Тбилиси-Москва-Тбилиси добавляет Georgian Airways, с мая выполняющая ежедневные рейсы в Россию. Авиакомпания не сообщала об этом в соцсетях, однако на сайте начала продавать билеты на дополнительные рейсы, которые будут выполняться по понедельникам, четвергам и воскресеньям.

Таким образом, частота полетов между Москвой и Тбилиси увеличивается до 24 рейсов в неделю.

Напомним, что Georgian Airways предлагает россиянам транзитные рейсы в Европу. При этом 1 июля стало известно, что из-за полетов в Россию Украина ввела против авиакомпании санкции.