Попытки открытия второго фронта, действия радикальной оппозиции и ЛГБТ-пропаганда – основные, по мнению премьер-министра Ираклия Гарибашвили, вызовы для Грузии. «Эхо Кавказа» поинтересовалось, согласны ли с этим пользователи социальных сетей.

– Разделяете ли вы мнение Гарибашвили о главных вызовах и угрозах для Грузии?

Тенгиз: С утверждениями Ираклия Гарибашвили невозможно согласиться, этот человек живет в какой-то иной реальности, где Грузия – страна, опережающая все страны мира по всем направлениям, а мешают развитию все, кто не поддерживает «Грузинскую мечту». Я думаю, правящая партия и есть самая большая угроза для нашего государства. Они заявляют, что пытаются пресечь открытие второго фронта в Грузии, но зачем открывать второй фронт в стране, которую власти и так сдали России? Ему, наверное, нужны хорошие очки, чтобы увидеть реальность. Сегодня вызов и угроза для Грузии – это Россия и ничего больше.

Валерий: В стране, в которой есть демократия, периодически должна меняться власть. Ираклий Гарибашвили уже несколько сроков провел на посту премьер-министра, а к людям, которые засиделись во власти, всегда относятся очень плохо. Возможно, у нас и хорошее правительство, хоть мне они не особенно нравятся, но они получше предыдущих. Однако пришло время передать власть, поскольку они начинают выдумывать несуществующие угрозы и перекрывать ими другие важные темы. Я лично считаю, что никаких угроз в Грузии пока нет, но они могут возникнуть, если Россия победит в войне в Украине.

Кетеван: В ложь Гарибашвили я не верю, думаю, в нее не верят даже те, кто его поддерживает, и сами представители «Грузинской мечты», однако им приходится во всем соглашаться с этим человеком. Они просто уничтожили государство, вогнали народ в депрессию, нападают на оппонентов, а сами твердят, что главная угроза для страны – это ЛГБТ-активисты, но на самом деле самая большая угроза – это правящая партия, которая большими шагами идет в сторону России, которая заявляет, что главный враг – это Америка. Все прекрасно понимают, что Америке от Грузии ничего не нужно, в отличие от России.

Ника: Если рассматривать локально, то главная угроза для Грузии – это сам Гарибашвили со своей «Грузинской мечтой» и всем составом правящей партии. А глобально – это страна, которой они постоянно кланяются. Россия – главная угроза не только для Грузии, но и для всего мира.

Георгий: Я совершенно не согласен с Гарибашвили в том, что главные угрозы для Грузии – это открытие второго фронта и ЛГБТ-пропаганда, все это чушь. Наш премьер повторяет высказывания кремлевских пропагандистов и играет в российскую игру. Я считаю, что главной угрозой для Грузии последние 300 лет остается Россия. То, что премьер и его команда склоняются в сторону РФ, – это намного пагубнее для страны, чем выдуманные сатанисты и ЛГБТ-активисты. Самое ужасное, что делают они это ради сохранения власти, как Путин, готовый уничтожить все живое ради того, чтобы не потерять власть. Они явно поддерживают пророссийскую сторону.

Лера: Грузия сейчас переживает нелегкие времена, было и тяжелее в свое время, но сейчас тоже непростое положение. Мы не согласны со всеми позициями, которые занимает наш премьер-министр, очень много внутренних проблем – это безработица, социальные проблемы, повышение цен на продукты первой необходимости, большой наплыв граждан России, которые приехали с планами жить здесь, устроиться на работу, естественно – это недостаток рабочих мест для граждан Грузии.

Бачо: Я не разделяю ни одного утверждения премьер-министра об угрозах, кроме того, что Россия действительно может нанести Грузии вред. Существуют второстепенные и третьестепенные угрозы, но их нужно будет решать, когда государство будет в безопасности. То, о чем говорит Гарибашвили – об ЛГБТ-пропаганде и радикальной оппозиции, – все это притянуто за уши. Сейчас главное – максимально оградиться от России, ввести визовый режим, а не пытаться перекрывать эту тему какой-то «иной правдой».

Гоча: Открытие второго фронта – это огромная угроза для нашей страны, и я согласен с этим мнением. Однако подобных заявлений и действий со стороны России вовсе не было, а Гарибашвили утверждает, что тратит все силы на то, чтобы второй фронт не открылся. Для того чтобы второй фронт не открылся, достаточно простого бездействия. Не понимаю, почему он причисляет к своим «героическим поступкам» бездействие. Говорил он (Гарибашвили) и об опасностях, исходящих от ЛГБТ-пропагандистов, наверное, это проблема для людей, которые боятся стать геями, я лично такой опасности не чувствую.

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