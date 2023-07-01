Почти до полуночи длились вчера выступление в грузинском парламенте премьер-министра Ираклия Гарибашвили и его дебаты с депутатами. Оценивая итоги годовой работы правительства «Грузинской мечты», премьер традиционно прибег к языку ненависти и антизападной риторике. В привычной речи Гарибашвили, полной нетерпимости, оппоненты власти и правозащитники услышали опасные выпады против ЛГБТ-сообщества, а также инакомыслящих граждан, несогласных с «Грузинской мечтой».

«Призываю деструктивную, фашистского режима оппозицию сохранять конструктивность!» – трудно сосчитать сколько раз так неконструктивно призывал оппозиционеров к порядку премьер Ираклий Гарибашвили. Его годовой отчет и режим «вопросы-ответы» с депутатами длился почти 12 часов, до полуночи. Приукрашенные главой кабмина данные экономического роста, восхваление и возведение возглавляемого им правительства чуть ли не до мирового первенства, оппонентам власти кажется наименьшим злом при тех гомофобных и ненавистнических высказываниях, к которым во время своего выступления прибегал Ираклий Гарибашвили. Возможно, печальным, хотя и не тревожно опасным, можно посчитать по итогам выступления Гарибашвили и тот факт, что за 11 лет правления «Грузинской мечты» и дважды пребывания на посту премьер-министра он и его соратники так и не освободились от привычки унижать «Нацдвижение» и его лидера, экс-президента Михаила Саакашвили, и доказывать свое превосходство и успешность через обесценивание деятельности предшественников. Тревожит правозащитников и оппозицию и то, что премьер- министр Гарибашвили, а значит власть, не делает ставку на прогресс и защиту фундаментальных прав человека: свободы слова, выражения и равенства. С парламентской трибуны глава правительства решил нанести удар по самой уязвимой и незащищенной в Грузии части общества – ЛГБТ-сообществу. Не гнушаясь откровенной дезинформацией, Гарибашвили предложил на законодательном уровне табуировать вопросы, связанные с ЛГБТ-темой:

«Для меня неприемлема эта пропаганда ЛГБТ в детских садах и школах, говорю вам открыто. Это недопустимо, друзья, нельзя! Вы знаете, что происходит в Европе и, к сожалению, в Америке, об этом есть публичная информация, эта пропаганда уже проникла в детсады! Этого делать нельзя, это катастрофа!»

Несколько депутатов из зала стали перебивать премьер-министра, требуя привести конкретные примеры, где это происходит. Уже позже лидер Республиканской партии, депутат и член парламентской Группы реформ Хатуна Самнидзе обвинила премьер-министра в открытой лжи и лицемерии:

«Господин премьер-министр, я защищаю и следую грузинским ценностям семьи, что означает равенство и защита угнетенного. Пропаганда в любом виде – это зло. И то, что вы сегодня делали, – это и была пропаганда. Не надо говорить вот так, на воздух, откровенную ложь. Вы сами учились во Франции, а вашего сына отправляете в Америку на обучение, потому что очень хорошо знаете, что на Западе образование высшего качества ... Для будущего наших детей вы хотите создать Советский Союз, где угнетают людей, а для своих детей хотите лучшего высшего образования в США – это фарисейство, это и есть пропаганда!»

Оппозиционеров возмутило, как глава правительства унижал молодых активистов, оппозиционеров, которые выступали против принятия российской копии закона «Об иноагентах». А теперь Гарибашвили готовит почву к принятию другого закона, схожего с действующим в России, – против ЛГБТ-пропаганды. Примечательно, что в парламенте уже давно лежит на рассмотрении этот законопроект по инициативе прокремлевской ультрарадикальной партии «Альт-инфо». Критиковали они Гарибашвили и за то, что и в годовом отчете он обрушился на задержанного во время мартовских акций протеста Лазаре Григориадиса, которого он сам и его соратники называют потерявшим ориентацию сектантом и сатанистом.

На все эти напоминания Гарибашвили отреагировал резко. Пообещав, что Григориадис не выйдет из тюрьмы, хотя судебного приговора еще не было, он там же намеренно, как считают наблюдатели, заявил, что властям известно все, о чем несогласные пишут, говорят, в том числе и в закрытых чатах. Отвечая на реплику оппозиционеров о том, что Гарибашвили не понравились окрашенные волосы Григориадиса, премьер-министр сказал:

«Меня не интересует ни цвет его волос, не его ориентация. С каждым, кто поднимет руку на нашу полицию, государство будет беспощадным. Вот это запомните все!» На что депутаты «Грузинской мечты» стали аплодировать Гарибашвили. А он продолжал говорить то, что, по оценкам правозащитников, указывает на вмешательство власти в расследование и в судебные процессы, а также на незаконную прослушку и отслеживание оппонентов:

«Я знаю все, и все под контролем, когда дело касается незаконной деятельности... В рамках расследования была изъята информация, мы все знаем, и это не ваше дело, чьи чаты мы открыли, как поймали интересный факт. Поэтому ведите себя спокойно, спокойно продолжайте жить».

А на возмущение и протест оппозиционных депутатов премьер-министр с иронией заявил:

– Почему нервничаете? Если хотите – выйдите, покиньте зал, всего хорошего!

Такая нетерпимость премьер-министра, которую бурно одобряли депутаты «Грузинской мечты», возмутила даже конструктивного, как до этого считали в партии власти, оппозиционера, депутата, лидера партии «Граждане» Алеко Элисашвили. Вспоминая, как в 2012-м он вместе с «Грузинской мечтой» выступал против правления «Нацдвижения» и Михаила Саакашвили, он возмущенно спросил:

«Я ведь тогда выступал не против внешности Саакашвили, лично он меня не трогал, я ненавидел, когда он притеснял и угнетал людей. Почему вы делаете сейчас то же самое?»

Элисашвили попытался напомнить, что власть одинаково в ответе за всех, в том числе, за Зураба Джапаридзе, лидера «Гирчи – больше свободы», других оппонентов, которых постоянно поливают грязью представители власти, а в последнее время участились на них нападения и физические расправы над ними так называемых возмущенных граждан, за которыми, уверен Алеко Элисашвили, стоят «Грузинская мечта» и СГБ.

«Я все время хочу спросить: Ираклий Гарибашвили разве не премьер-министр Зураба Джапаридзе? Или не премьер-министр того же Лазаре (Григориадиса)? Что, Ираклий Гарибашвили только премьер-министр своих сторонников?» – возмущался оппозиционер Элисашвили, стараясь перекричать реплики разгневанных депутатов правящей партии.

Многие оппозиционные депутаты напомнили премьер-министру Гарибашвили еще об одном невыполненном обещании – в начале июня он в Брюсселе утверждал, что к концу месяца будут выполнены все 12 рекомендаций, необходимых для получения Грузией статуса кандидата на вхождение в ЕС. Ни остальные, и ни первый пункт – «о деполяризации» – власти выполнять не хотят, отметила депутат, бывший глава фракции «Нацдвижение», а теперь представитель политической группы «Еврооптимисты» Хатия Деканоидзе.

Ближе к полуночи в парламентском зале заседания остались только члены правительства и депутаты «Грузинской мечты», восхваляя свою политическую силу, основателя партии Бидзину Иванишвили и развенчивая в пух и прах радикальную оппозицию, Михаила Саакашвили, «глобальную партию войны» и всех, кто не согласен с курсом «Грузинской мечты».

После вчерашнего выступления Гарибашвили правозащитники и гражданские активисты опасаются, что участятся нападки и факты физической расправы над представителями ЛГБТ-сообщества, оппозиционерами и журналистами, освещающими вопросы, связанные с правами недоминантных групп. «Повод» к тому у ультрарадикалов уже есть. Сегодня, с 1 по 8 июля, стартует закрытая конференция Tbilisi Pride. К участникам обратятся Дуня Миятович, комиссар Совета Европы по правам человека, представители ООН, других международных организаций и посольств, аккредитованных в Грузии. В списках приглашенных и выступающих не следует искать не только представителей «Грузинской мечты», но и кого-либо из парламентского комитета по защите прав человека и гражданской интеграции или совета по вопросам гендерного равноправия.

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