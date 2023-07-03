В селе Эргнет сегодня прошла очередная встреча в рамках МПРИ. На ней традиционно обсуждались задержания на границе, гуманитарные вопросы и проблемы безопасности.

113-я по счету встреча в формате Механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них прошла сегодня близ населенного пункта Эргнет. Главными вопросами, которые ставила Южная Осетия перед грузинской стороной, снова стали факты нарушения государственной границы грузинскими полицейскими, а также нахождение поста силовиков на спорной территории близ осетинского села Цнелис. Руководитель югоосетинской делегации Егор Кочиев отметил, что по-прежнему потребовал его убрать:

«Мы хотим, чтобы этот пост ушел с территории Республики Южная Осетия и на этой земле больше не было поводов для дестабилизации обстановки. На это позволяет надеяться конструктивный обмен мнениями, который происходит на наших встречах, и ответы грузинской стороны», – сказал Кочиев.

По словам Кочиева, на сегодняшней встрече не обсуждалось недавнее сообщение о том, что в Южной Осетии утвержден порядок применения боевой техники при охране границы. В частности, речь шла о противодействии беспилотникам, в использовании которых югоосетинская сторона регулярно обвиняет Грузию. Егор Кочиев пояснил, что это не предполагает уничтожение беспилотников:

«Пограничная служба КГБ не анонсировала, что она будет сбивать, она анонсировала, что будут применяться специальные средства против посторонних летательных аппаратов. Это не называется «сбивать». Иногда это можно расценивать как обездвиживание или принудительная посадка, но не сбитие, конечно же. Несмотря на то, что применение средств против посторонних летательных аппаратов – это право любого государства, чье воздушное пространство нарушается, я бы хотел отметить, что на данном форуме мы не обсуждали это заявление. Но если бы обсуждали, я бы порекомендовал тем, кто утверждает, что грузинские беспилотники не летают над нашей территорией, посмотреть на грузинские сайты, которые пестрят съемками с грузинских беспилотников югоосетинской территории».

Нерешенным остается вопрос допуска журналистов на место встречи и предоставления возможности общения с участниками МПРИ. Егор Кочиев, который давно настаивает на допуске журналистов, поделился обнадеживающими новостями:

«Я очень хочу, чтобы по окончании встречи журналисты присутствовали. Могу сказать, что в качестве положительных изменений принято решение вернуться к формату присутствия на встречах без ограничений. Если раньше количество участников ограничивалось двумя-тремя людьми с каждой стороны в связи с карантинными ограничениями, то в данный момент больше нет необходимости в таких ограничениях. Количество участников на следующей встрече будет «доковидным». Я думаю, это первый шаг, и следующим шагом очень надеюсь на присутствие журналистов по окончании встречи».

«Доковидное» количество участников обычно составляло 5-6 человек от каждой стороны. Снятие ковидных ограничений заметили перед началом встречи и журналисты. Хотя к участникам их по-прежнему не допустили, сегодня обошлось без заполнения специальных форм и измерения температуры.

Следующая встреча МПРИ назначена на 12 сентября.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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