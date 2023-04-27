В Эргнете прошла встреча в рамках Механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Стороны обсудили участившиеся задержания на границе, но говорили и о положительной динамике в зоне конфликта. Что именно в Цхинвале считают таковой, «Эхо Кавказа» спросило у югоосетинского представителя Егора Кочиева.

Сегодня в рамках МПРИ началась техническая встреча, во время которой представители Южной Осетии и Грузии обсудили вопросы совместной эксплуатации оросительных каналов для обеспечения приграничных сел водой. Уже несколько лет сохраняется положительная динамика в решении этого вопроса, и, по словам Кочиева, этот год также не сулит проблем.

«Уже три года мы решаем эти вопросы достаточно эффективно. Это можно узнать у жителей Цинагарской зоны. Да, бывают проблемы, но жители все равно получают оросительную воду. В прошлом году у нас был трудный год, потому что была засуха. Надеюсь, что в этом году этого не будет, и в этом году природа будет на нашей стороне. Обе стороны выразили надежду на то, что и в этом году удастся обеспечить водой всех нуждающихся – и со стороны Южной Осетии, и со стороны Грузии», – сказал Кочиев.

Несмотря на наличие в повестке дня острых вопросов, Кочиев назвал положительным итог переговоров:

«В самом начале встречи нами было подчеркнуто, что основным достижением наших встреч в формате МПРИ является мир и спокойствие между нашими государствами. Ради этого мира и продолжатся эти встречи, и имеют очень важный результат».

По сравнению с предыдущим, за истекший со 2 марта период на границе было зафиксировано достаточно много инцидентов. По словам Кочиева, складывается впечатление, что грузинские полицейские целенаправленно провоцируют пограничников:

«Начиная с середины марта до середины апреля было около семи случаев в одном и том же место. Это на границе близ сел Чорбаул, Мугут и Дван. Грузинские полицейские подъезжают прямо к ограждению. На самом деле, ограждение не является линией государственной границы, поскольку устанавливается в глубине территории Республики Южная Осетия. Грузинские полицейские позволили себе подойти вплотную к ограждению, при этом был еще один нехороший момент. Они сопровождали представителя неправительственной организации, некоего Давида Кацарава, который провел там видеосъемку и выражался в оскорбительном тоне в адрес представителей погранслужбы».

Об этом югоосетинской стороне становится известно из социальных сетей, где нарушителями публикуются подробные видеоотчеты.

Сегодня в Эргнете обсуждался и вопрос нарушения воздушного пространства Южной Осетии неизвестными беспилотниками. Грузинская сторона впервые признала факты полетов, хотя не подтвердила принадлежность беспилотников.

До сих пор нерешенным остается вопрос допуска журналистов к месту проведения МПРИ. Сегодня югоосетинские журналисты общались с Кочиевым в центре Цхинвала, а не в Эргнете, как это было раньше.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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