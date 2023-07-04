Абхазию посещает министр экономического развития России

Министр экономического развития России Максим Решетников посещает самопровозглашенную республику Абхазия с рабочим визитом.

Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу абхазского президента, Решетников намерен посетить ряд объектов, восстанавливаемых в рамках российской инвестпрограммы по содействию социально-экономическому развитию республики.

Решетников посетит и место строительства в Пицунде гостинично-апартаментного комплекса «Москва Резорт».



После посещения объектов министр экономического развития России во второй половине дня встретится с абхазским лидером Асланом Бжания.

Напомним, что в июне Решетников подписал вместе с главой Минэкономики Абхазии соглашение о возобновлении деятельности сухумского аэропорта.

Во время пребывания в Абхазии в августе 2022 года Решетников заявил, что за время, прошедшее после признания РФ независимости Абхазии, «была проделана колоссальная работа по реконструкции и восстановлению инфраструктурных объектов». По его мнению, к развитию Абхазии нужно подходить комплексно.