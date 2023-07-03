На сайте правительства Абхазии наконец-то появилось Соглашение о передаче сухумского аэропорта некому частному лицу на 49 лет. В Соглашении много неизвестных, но общий смысл понятен: никаких интересов нашей страны там нет, а значит, наше руководство вырулило очередной выгодный для себя проект. В Соглашении, пока не ратифицированном парламентом, просматриваются беспрецедентные преференции для так называемого инвестора, или российского юридического лица, и это совсем не похоже на государственно-частное партнерство.

Но прежде чем перейти к деталям, напомню, что Соглашение было подписано 16 июня в Санкт-Петербурге с абхазской стороны министром экономики Кристиной Озган, а с российской – министром экономического развития Максимом Решетниковым. Разрабатывалось оно с 2022 года российским научно-исследовательским институтом воздушного транспорта, и, судя по тексту, абхазская сторона изменения и дополнения в Соглашение не вносила.

Аэропорт передается российскому частному инвестору, который обещает делать все самостоятельно, без привлечения российских бюджетных средств. Если верить документу, то уже к следующему году пассажиропоток в Сухумском аэропорту достигнет полутора миллионов человек. Откуда взялась эта цифра, непонятно, и очень похоже, что «высосана из пальца», потому как перелеты из Сухумского аэропорта будут осуществляться только в Россию. Напомню, что население Абхазии составляет чуть более 200 тысяч человек. Больше всех летают гастарбайтеры и руководство страны. И если руководство летает в основном в Россию (некоторые там живут), то представители Средней Азии, которые трудятся в Абхазии, конечно, предпочтут аэропорт «Адлер», чтобы летать без пересадок, впрочем, как и жители Гагры, Пицунды и даже Гудауты.

Тут, как ни считай, полумиллионный пассажиропоток не получается. Таким образом, про окупаемость проекта, который российская сторона оценила в 6,5 миллиардов, все более или менее понятно – запасной аэродром

Подписанты проекта Озган и Решетников ссылаются на туристов. Действительно, у нас есть туристы, после объявления санкций их стало больше. Но если посмотреть даже на лукавые цифры Минтуризма, то несложно заметить, что в прошлом году Абхазию посетило около миллиона туристов, из которых только 45 процентов оставались на ночь. То есть, грубо говоря, 650 тысяч туристов были однодневками – это туристы, которые отдыхают в Сочи и Адлере и на один день приезжают на автобусе, чтобы полюбоваться озером Рица и Новоафонскими достопримечательностями. Значит из этого миллиона можно спокойно вычесть 650 тысяч. Не берусь подсчитывать численность туристов, которые путешествуют на собственном транспорте, и тех, кто предпочитает ездить на поездах. В любом случае, это в минус. Вся надежда на абхазов, которые летают в Москву или Питер. Но тут, как ни считай, полумиллионный пассажиропоток не получается. Таким образом, про окупаемость проекта, который российская сторона оценила в 6,5 миллиардов, все более или менее понятно – запасной аэродром.

Теперь о его целесообразности и рисках не с точки зрения инвестора, а с точки зрения нашего государства, которое отдало стратегический объект в частные руки и, что немаловажно, другому государству. Проще говоря, зададимся вопросом: а что мы с этого будем иметь. Рассматривать 18-страничное Соглашение здесь смысла не имеет, поэтому я остановлюсь на самых странных, на мой взгляд, пунктах, связанных с обязательствами, которые берет на себя абхазская сторона. Кстати, кроме обязательств у абхазской стороны больше ничего и нет – никакой выгоды не прослеживается.

Если абхазская сторона не сможет исполнить взятые на себя обязательства, то она обязана компенсировать затраты, понесенные российским юрлицом

Так вот, абхазская сторона обязуется предоставить российскому юридическому лицу право пользования земельными участками и право собственности на имущество аэропорта и сделать это быстро и весело. Если возникают проблемы с разрешительной документацией – принять под инвестора новые нормативно-правовые акты. Обязуется списать или изъять объекты недвижимости, земельные участки у граждан Абхазии, у юридических лиц, если они понадобятся инвестору, обеспечить преимущественное право по сравнению с другими юрлицами (местными организациями) на подключение к инженерным сетям и коммуникациям без взимания платы. За счет собственных средств отремонтировать и привести в порядок дорогу, ведущую к аэропорту. Обеспечить инвестора бесперебойным электроснабжением в объеме 4 МВт, за которое он будет платить по льготному тарифу. Это обязательство очень смешно звучит с учетом энергетического кризиса, дефицита электроэнергии, постоянных отключений света, горящих трансформаторов, фидеров и перегрузок в сети. Но дальше не до смеха, потому как если абхазская сторона не сможет исполнить взятые на себя обязательства, то она обязана компенсировать затраты, понесенные российским юрлицом.

При этом важно отметить, что российское юрлицо на четверть века освобождается от уплаты ввозных таможенных пошлин и сборов, от налога на имущество и налога на прибыль. Есть еще «иные льготы», которые детально не прописаны в Соглашении.

А еще из бюджета Абхазии инвестору будет возмещаться налог на добавленную стоимость (ох, как об этом мечтают абхазские инвесторы и предприниматели).

То есть то самое абхазское правительство, которое три года истошно вопит о том, что денег нет, заключает международное Соглашение, согласно которому в бюджет Абхазии деньги не приходят, а уходят – на создание благоприятных условий для российского юридического лица, осуществляющего инвестиционный проект, или на компенсацию затрат по невыполненным обязательствам.

А теперь от деталей к общему. Если у «инвестора» ничего не получится, – проект окажется нерентабельным, полученные кредиты разворованы или пущены на другие проекты (вежливое название – банкрот), – то он может передать свои права третьему лицу или отдать кредитору территорию, на которой, к примеру, есть какой-то весьма условный фундамент, и спокойно жить дальше. То есть он не рискует своим собственным домом, яхтой, фамильными драгоценностями или счетами в банке. Для него не предусмотрена уголовная ответственность, и его свободе ничего не угрожает. Так незамысловато Бжания и компания обошли Конституцию и законы Абхазии, запрещающие продажу земли.

Специфика нынешнего «проекта» в том, что он не оставляет нам никаких шансов даже расплатиться за безумие наших чиновников

Вот поэтому у меня и возникает ощущение, что наше нынешнее руководство повторяет, может быть, усовершенствованную, но железнодорожную аферу 2010 года. Кредит дочерней фирме РЖД, за который Абхазия все еще расплачивается из бюджета, чем-то напоминает нынешнее Соглашение по аэропорту. Но специфика нынешнего «проекта» в том, что он не оставляет нам никаких шансов даже расплатиться за безумие наших чиновников. Напомню, что залоговым обязательством железнодорожного кредита стало все побережье Абхазии, по которому проходит железная дорога, а залоговым обязательством при реализации нынешнего проекта стал аэропорт, его имущество и земля под этим имуществом.

А теперь о целесообразности данного проекта, подготовленного российской стороной, которая, кстати, обещает провести конкурс (и не надо смеяться, так говорит Решетников). Я попытаюсь оперировать официальной информацией. В 2015 году правительство Абхазии провело оценку объектов, находящихся в аэропорту, и получилось около 2 млрд рублей. Тогда проект восстановления аэропорта тоже обсуждался и оценивался в 1,5 млрд, позже – в 4,5 млрд, которые планировал вложить Дерипаска. И в том и в другом случае учитывалась стоимость объектов, входящих в структуру. За восемь лет цены возросли. Реконструкция оценивается теперь в 6,5 млрд, а нынешняя стоимость аэропорта или материальные вложения абхазской стороны в нынешнем проекте просто не берутся в расчет.

Корень зла надо искать не в инвесторе, а в полномочиях президента, – нынешнему бессмысленно отстаивать интересы страны, с которой его так мало что связывает

Вот поэтому самое точное определение данного Соглашения – репарации за материальный ущерб, который наша страна, видимо, когда-то нанесла российскому юридическому лицу. Но жаловаться некому – это жалкое для Абхазии Соглашение, как и все остальные, лоббировалось главой страны, который наделен почти что монаршими полномочиями. Поэтому корень зла надо искать не в инвесторе, который берет все, что ему дают, а в полномочиях президента, потому как президенты тоже люди – нынешнему бессмысленно отстаивать интересы страны, с которой его так мало что связывает.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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