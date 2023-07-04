Молодежная сборная Грузии по регби (до 20 лет) со счетом 30:17 выиграла у Италии на чемпионате мира, проходящем в ЮАР.

По информации Общественного вещателя, Грузия сохраняет шанс на выход в 1/2 финала мирового первенства.

Всё зависит от результата матча сборных ЮАР и Аргентины. Грузия выйдет в полуфинал, если поединок завершится вничью, или победу одержит Аргентина (без бонусного очка).

Ранее Грузия уступила ЮАР (23:33) и обыграла Аргентину (20:0). В полуфинал из группы выходит лишь одна команда.