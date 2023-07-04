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Макфол: Грузию ждут «серьезные санкции» в случае смерти Саакашвили

Михаил Саакашвили, 3 июля

Бывший посол США в России и координатор международной рабочей группы по санкциям Майкл Макфол прокомментировал состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Он говорит, что Тбилиси ждут «серьезные санкции» в случае смерти политика.

«Безусловно, демократический мир введет серьезные санкции против грузинских высокопоставленных чиновников и олигархов, если Саакашвили умрет в тюрьме», — написал в Twitter Майкл Макфол.

Напомним, что 3 июля Саакашвили принял участие в судебном заседании по делу о разгоне акции 7 ноября 2007 года. Политик подключился к процессу по видеосвязи из клиники и продемонстрировал свое крайне истощенное физическое состояние. Внешний вид Саакашвили спровоцировал жесткие реакции со стороны европарламентариев и оппозиции. Правящая партия все обвинения отвергает.

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