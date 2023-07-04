Украина официально попросила посла Грузии вернуться в Тбилиси

Посла Грузии в Украине вызвали в министерство иностранных дел в связи с состоянием заключенного Михаила Саакашвили и попросили его вернуться в Тбилиси «для консультаций». Об этом со ссылкой на украинский МИД пишет «Европейская правда».

Георгия Закарашвили вызвали в МИД по поручению президента Украины, где ему выразили решительный протест в связи с ухудшением состояния заключенного Саакашвили.

«Грузинскому дипломату было отмечено, что такое отношение к Михаилу Саакашвили является абсолютно неприемлемым. Грузинские власти должны прекратить издевательства над гражданином Украины. В связи с этим послу Грузии в Украине Георгию Закарашвили было предложено вернуться в Тбилиси для проведения консультаций для поиска путей решения сложившейся ситуации», – сообщили в дипломатическом ведомстве.

Украинская сторона подчеркнула готовность безотлагательно обсудить вопрос перевозки Михаила Саакашвили в Украину для лечения и ухода, говорится в сообщении.

Отметим, что лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, комментируя решение властей Украины, заявил, что позиция Киева «оскорбительна».

«Однако мы хотим оставаться пусть даже в режиме односторонней дружбы с украинскими властями, поскольку эта страна сейчас находится в состоянии войны», – сказал Кобахидзе.

Напомним, что находящийся в тбилисской клинике «Вивамед» экс-президент Грузии Михаил Саакашвили дистанционно подключился к заседанию суда впервые с февраля текущего года. Он выглядит крайне истощенным.

После того президент Владимир Зеленский заявил, что Кремль «убивает Саакашвили руками грузинских властей» и анонсировал реакцию Украины.

Как пишет «Европейская правда», выбранная Киевом процедура не является типичной для международных отношений. «Отзыв для консультаций» государство может применить к своему послу, но не к послу другого государства. Зато Киев может «выгнать» посла другого государства в качестве жесткого демарша – например, объявить его персоной нон грата или лишить аккредитации. Впрочем, Зеленский решил не применять этот жесткий шаг и предложил процедуру, которая не имеет четкого названия и правил.