В Абхазии зарегистрировали инициативную группу по проведению референдума

Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной республики Абхазия зарегистрировала инициативную группу по проведению референдума. Об этом пишет агентство «Апсныпресс».

Как сообщалось ранее, с инициативой проведения референдума выступила организация ветеранов и граждан Абхазии «Аиааира» («Победа»). В состав группы входят 36 человек.

Вопрос, который предлагается вынести на референдум, звучит так: «Считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов президента Республики Абхазия?»

Согласно абхазскому законодательству, право назначения референдума принадлежит президенту, а на референдум выносятся «предложения по особо важным государственным вопросам».

После регистрации у инициативной группы будет два месяца на сбор подписей – их нужно минимум 10 тысяч. После этого ЦИК проверит порядок сбора подписей, и, если он будет соблюден, тогда комиссия передаст документы абхазскому лидеру.