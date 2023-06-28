Союз ветеранов и граждан Абхазии «Аиааира» вчера обратился в Центральную избирательную комиссию для регистрации инициативной группы по проведению референдума о недоверии власти и политике, проводимой президентом Асланом Бжания. Мы решили узнать мнение экспертов о том, каковы перспективы проведения плебисцита.

«Считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов президента Республики Абхазия?» – так звучит вопрос, который инициативная группа из 36 человек планирует вынести на референдум.

Как сообщили «Эху Кавказа» в Центризбиркоме Абхазии, рассмотрение документов, которые накануне были поданы в комиссию, займет до 15 дней. После регистрации у инициативной группы будет два месяца на сбор подписей – их нужно минимум 10 тысяч. После этого ЦИК проверит порядок сбора подписей, и, если он будет соблюден, тогда комиссия передаст документы президенту.

Вчера Союз ветеранов и граждан Абхазии «Аиааира» выступил с заявлением, в котором отмечается, что главным мотивом их обращения в ЦИК является «неэффективная, антинародная политика, реализуемая исполнительной властью страны».

«Мы не позволим этой власти реализовать такие проекты, как передачу госдачи Пицунда, принятие закона об апартаментах, продажу государственной энергетической отрасли частной компании, получение очередного многомиллиардного кредита, обязательства выплат по которому, как и по железнодорожному кредиту, лягут на будущее поколение. Мы против, чтобы действующая власть ратифицировала подписанный договор о признании судебных решений и узаконила рейдерство и захват имущественных комплексов и иных объектов собственности граждан Абхазии, как мы сейчас наблюдаем на примере пансионата «Самшитовая роща». Несмотря на протесты гражданского общества, высказывания политических партий, общественных организаций, проведение митингов о несогласии с проводимой политикой, действующая власть игнорирует мнение народа», – говорится в заявлении.

Руководитель общественной организации Ассоциация «Инва-Содействие» Алхас Тхагушев в интервью «Эху Кавказа» заявил, что плебисцит – часть демократических процедур. Однако тот факт, что с инициативой выступила только одна из оппозиционных организаций, говорит о том, что в оппозиции нет единства:

«И у власти кризис, и у оппозиции тоже кризис. В принципе, я так воспринимаю, что это вполне нормально явление – плебисцит, но то, что всего одна организация подала заявление, – это признак того, что они, видимо, не смогли договориться или даже не пытались договариваться между собой, чтобы что-то подобное делать вместе.

– Каковы перспективы этого референдума?

– Возможно, формально он состоится. У нас был подобный прецедент, референдум проводился в отношении президента Рауля Хаджимба. Оппозиция тогда – нынешняя власть – ровно то же самое делала. И когда представители оппозиции спрашивали мое мнение, я им открыто говорил, что, на мой взгляд, эта идея полностью провальная. Я думаю, что все помнят тот результат, совершенно катастрофический для той оппозиции, которая сейчас нынешняя власть. Я не думаю, что в этот раз будет что-то более впечатляющее. Даже если власть не будет противиться тому, чтобы такой референдум состоялся».

Говоря в целом о сложившейся общественно-политической ситуации в стране, Алхас Тхагушев выразил недоумение неадекватной оценкой власти своих возможностей:

«С одной стороны, для меня очевидно, что оппозиция у нас, к сожалению, рыхлая, и им нужно думать о том, как формировать единую платформу и поработать над своими требованиями. А что касается власти, я тоже не совсем понимаю, на что они рассчитывают. Предположим, они возьмут и подпишут что-то, например, закон о апартаментах. При такой жесткой оппозиции к этому проекту в абхазском обществе - то есть мы видим определенную часть людей, причем очень радикально настроены многие люди, которые говорят о предательстве и т.д., – эти люди не будут же сидеть. Предположим, они подпишут. А что они дальше будут делать с этим законом, когда приедут какие-то инвесторы и у этих инвесторов начнется противостояние с местными людьми, гражданами Абхазии, которые будут возмущены таким поворотом событий, например, на местах этих строек? Мы же через все это проходили. Подписали в свое время совершенно жульническим образом в скрытой форме от общества эти соглашения с компанией «Апсны-Ойл» о разработке нефти. Эти документы подписаны, но почему до сих пор не идет ни разработка, ни добыча? Вот вам и ответ. Потому что в какой-то момент оказалось, что люди могут просто приехать на это место, те, кто возмущены, и сказать: ребята, мы вам не позволим этого делать».

По словам Алхаса Тхагушева, такие судьбоносные проекты, которые касаются всей страны, нельзя принимать таким продавливанием.

«Продавливание приведет к еще большему противодействию и радикализации протестов. Мы через это уже проходили. И я не совсем понимаю, почему такие азбучные истины необходимо повторять нашей очередной власти», – сказал эксперт.

Общественный деятель Тенгиз Джопуа в интервью «Эху Кавказа» также заявил, что инициатива провести референдум о выражении мнения по отношению к деятельности главы государства – вполне естественная для правового государства. И вполне логично, что она возникла, так как есть разочарование в обществе, не только в оппозиционных кругах. Однако, по его словам, провести референдум, обеспечить необходимую явку будет очень сложно:

«У нас вообще высокий уровень пассивности населения. Люди устали от выборов, от избирательного процесса, от участия в политике. Люди не верят ни одной политической силе, которая сегодня существует в стране, какие бы она светлые обещания ни давала. Потом обеспечить явку тоже будет сложно за счет того, что у власти есть мощный административный ресурс, за счет которого она может повлиять на сотрудников государственных учреждений. То есть на всех, на кого у них есть влияние, они будут оказывать это влияние, чтобы не обеспечить явку. Люди просто не придут, и референдум не состоится. То, что они смогут собрать необходимое количество подписей для проведения референдума, я, честно говоря, не сомневаюсь. Но именно сам референдум состоится или нет, в этом, конечно, сомнения есть».

Тенгиз Джопуа согласен и с тем, что проблемой оппозиционных групп является отсутствие взаимосогласованной системной работы.

«То, что они («Аиаиира») одиноко это делают на общем фоне, хотя достаточно негативные настроения по отношению к власти у всех оппозиционных групп, но то, что они делают одиноко, – это говорит о том, что они не могут между собой договориться, выработать какую-то единую тактику действий, у них нет единого штаба, а в таких условиях любая оппозиционная деятельность – малоуспешная, мне так кажется», – заключил Тенгиз Джопуа.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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