Сухумский городской суд 29 июня отменил ограничения на строительство в абхазской столице. «Эхо Кавказа» поинтересовалось у местных жителей, как они к этому относятся.

– Как вы оцениваете решение Сухумского городского суда отменить ограничения на застройку в столице?

Нана Хагуш, работник Русдрама, сухумчанка: Я отношусь к этому очень отрицательно. И вообще считаю, что город застраивать высотными зданиями не надо. Есть Новый район, есть еще другие районы, где можно строить. Я – против, категорически против! Я думаю, что надо оставить те здания, которые исторически ценные. Вообще, зачем застраивать береговую часть города? Я считаю, что это делать не надо, портить архитектуру города. Я очень переживаю за город.

Алиса Пачалия: Это очень плохой прецедент, мне кажется. Этому постановлению несколько лет. Но почему-то нынешнюю власть оно заинтересовало именно сегодня, когда обсуждается вопрос апартаментов. И то, как проходил суд, и то, какое было принято решение, все это не вызывает доверия к нынешней власти и вообще к механизму принятия решений в пользу интересов населения. Поэтому меня это очень сильно огорчает и вызывает недоверие.

Манана Шамба, народная артистка Абхазии: Ограничения в городе должны быть. Я, например, против хаотичных застроек в нашем городе. Но также я не могу понять: людям дали разрешение строить, они уже определенное время строили, и вдруг им сейчас хотят запретить строить. Они потеряют десятки, сотни миллионов рублей, это тоже не дело. Но я считаю, что запрещать надо. Но кому уже разрешили, наверное, надо дать достроить и больше не повторять таких ошибок. А тех, кто разрешил такие постройки, просто надо наказывать. Я, например, за то, чтобы красивые здания строились, с учетом архитектуры нашего города. Но должна быть учтена архитектура нашего города. Смотришь: на одной стороне огромное здание на берегу стоит, этажей 6-8. Другой человек начинает такое же строить, вокруг его здания начинаются митинги. Если запрещать, то надо всем запрещать!

Дина Квеквескири, директор общественной организации «Аитацра» («Продвижение»): Я оцениваю строго отрицательно. Сразу было видно, что это решение вызовет сильный негатив у народа, что и случилось. И, я думаю, отмена этого ограничения вызовет несанкционированную застройку города. Город, на самом деле, потеряет свой облик, как все и предсказывали. Я раньше думала и спрашивала у друзей: а что плохого, если появятся новые здания на территории города, наоборот, люди этого и хотели, там будет для них жилье. Но потом мне объяснили, что эти здания, на самом деле, не предназначаются для народа. То есть жилье в них никто из ныне живущих на территории Абхазии простых людей не получит. Естественно, это будет очень плохо для нас.

Лия Агрба: Я оцениваю его крайне негативно, и не только я. Я ходила на этот суд, я его вместе со своими друзьями мониторю. И таких людей, кого этот вопрос волнует, очень много. Очень многие против. А не против только застройщики и люди, которые находятся в доле, чиновники, которые с ними, видимо, договариваются. По-другому, как осквернение города, я не могу это назвать. В том числе, я знаю, что даже исторические здания сносятся, и на их месте могут построить, ничего не стоит это сделать. И эта высотность, которая нарушает все нормы, абсолютно портит вид, чудовищно не вписывается в архитектуру города. Эти все решения, эта ужасная тенденция, я надеюсь, что горожане смогут отстоять наш город. Я очень на это рассчитываю: такой живой стеной, я не знаю, как по-другому, но я думаю, что горожане выступят против.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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