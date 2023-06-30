Депутаты Сухумского городского собрания намерены опротестовать вердикты судей, удовлетворивших иски администрации города и отменивших решения собрания, которые были направлены на ограничение хаотичной застройки столицы, об этом они заявили на внеочередном заседании.

На внеочередном заседании Сухумского городского собрания депутаты обсудили вчерашние решения Сухумского горсуда. Судьи Астамур Тванба и Белла Хасая удовлетворили иски администрации города Сухума и отменили два решения собрания: об ограничении высотности строительства в историческом центре столицы 16-ю метрами и о приостановке выдачи разрешений на капитальное строительство до разработки Градостроительного кодекса. Оба решения были приняты собранием в 2009 году.

Представитель Сухумского городского собрания в суде, юрист Саид Гезердава не смог присутствовать на заседании городского собрания по состоянию здоровья, но прокомментировал судебные решения. Он сообщил, что суд был надлежащим образом уведомлен о том, что представители городского собрания не смогут присутствовать на заседании, представят необходимые справки и просят его перенести. Несмотря на это, судебные решения были приняты судьями в их отсутствие молниеносно, причина такой спешки ему непонятна.

Саид Гезердава считает, что рассматриваемое дело является очень сложным, а суд допустил процессуальные нарушения и принял поспешное решение, исключив из процесса такую важную стадию, как прение сторон:

«Это крайне сложное дело, которое, наверное, впервые рассматривается Сухумским городским судом. У нас, в принципе, не было таких случаев, когда собрание города или администрация города судилась бы с собранием относительно компетенции. Я не увидел понимания со стороны суда наших аргументов. Мы не перешли к прениям сторон, нас лишили права высказать свою позицию. Кроме того, судами было допущено много процессуальных нарушений, несмотря на то, что мы бесконечно заявляли ходатайства. В частности, мы считаем, таким нарушением является отказ в привлечении в процесс Государственного управления по охране историко-культурного наследия. Поскольку речь идет о делах, которые предполагают оспаривание нормативно-правовых актов, в такого рода делах обязательно присутствие прокурора и дача им заключения. На наши неоднократные ходатайства о необходимости привлечения прокуратуры суд представлял дело таким образом, как будто они были извещены, но не являлись, хотя никаких подтверждений тому суд не представлял».

По мнению Саида Гезердава, истец не смог аргументировать свою позицию и не обладал правом, восстановления которого он требует:

«Надо сказать относительно позиции истца, которую он, на мой взгляд, вообще никак не сумел аргументировать. То есть в суде он признал, что у него нет того права, которое он требует признать нарушенным. То есть его права никак не регламентированы. Истец должен обладать правом заявить, что его право нарушено в суде, и требовать восстановления нарушенного права. При этом он не имеет законных оснований и ссылается на какие-то документы советского периода, которые не действуют в Республике Абхазия, или на подзаконные акты, которые противоречат закону об управлении в административно-территориальных единицах. Каким-то образом эта необоснованная позиция была все-таки услышана судом. Мне очень сложно понять, что вообще произошло, я не считаю происшедшее правосудием».

Председатель Сухумского городского собрания Дмитрий Осия заявил, что депутаты намерены опротестовать принятые судами решения:

«Депутаты Сухумского городского собрания крайне обеспокоены решением, которое принял Сухумский городской суд. Те процедурные моменты и скорость принятия решения, на наш взгляд, являются ошибочными. Мы эти решения будем опротестовывать. В четверг у нас будет заседание Сухумского городского собрания, на которое будут приглашены адвокаты, которые сегодня, к сожалению, не смогли принять участие ввиду определенных обстоятельств. Они нам более подробно расскажут, что произошло, почему это могло так произойти. То, что Сухумское городское собрание собирается идти дальше и обращаться в вышестоящую инстанцию, это решение является единогласным, и мы будем его в дальнейшем утверждать».

Депутат Саид Ашуба сказал о том, что, пока у города нет Градостроительного плана развития, строительство в центре надо ограничивать, чтобы эстетика города не разрушалась хаотичной застройкой:

«Судя по тому, как идет процесс, мы плывем куда-то далеко-далеко, и все будет застраиваться, как хотят и в каком хотят формате. Нас это не устраивает, и мы просим вас всех, общественность стать рядом. Не превращать это в политику, но чтобы горожане свою позицию по городской застройке имели. Чтобы все понимали, мы не против того, чтобы люди строили себе новые дома, мы просто хотим какие-то нормы застройки в городе определить».

Он призвал горожан принять участие в сборе подписей в поддержку решений городского собрания и активно выразить свою позицию.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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