Сегодня Центральная избирательная комиссия Республики Абхазия на своем заседании единогласно зарегистрировала инициативную группу, обратившуюся 27 июня, то есть восемь дней назад, с предложением провести в республике референдум с вопросом «Считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов президента Республики Абхазия?» ЦИК утвердил и этот вопрос референдума.

Напомним, что с такой инициативой выступил оппозиционный Союз ветеранов и граждан Абхазии «Аиааира».

«Эхо Кавказа» связалось сегодня с председателем ЦИК Абхазии Дмитрием Маршаном, и вот что он, в частности, сказал:

«У нас двухнедельный срок был. Уже неделя прошла, мы документы изучили, посмотрели. Более тридцати граждан вошли в инициативную группу, а по закону достаточно двадцати пяти человек. Сдали заявление тридцать шесть. Все эти люди здесь были, расписались, все граждане Абхазии. Поэтому нарушений закона тут нет. Единственное, что обсуждалось, – формулировка вопроса, выносимого на референдум. Они и сами советовались с нами – как лучше и корректней это бы звучало. И он сейчас звучит именно так – «Считаете ли вы необходимым проведение досрочных выборов президента Республики Абхазия?»

– Ну, по-моему, в принципе, примерно так в 2016 году на аналогичном референдуме было…

– Абсолютно верно. И мы тоже решили формулировку сохранить, чтобы не было путаницы. И вопрос практически идентичен. Поэтому и формулировку оставили ту же. Затем члены инициативой группы будут иметь право в течение двух месяцев собирать подписи граждан, которых должно быть не менее десяти тысяч. Они нам предоставляют прописные листы, и мы должны проверить, чтобы не было дублирования, чтобы могли знать, что их не менее десяти тысяч подписей. И если все это будет соответствовать требованиям закона, мы уже представляем все это президенту, и президент в течение двух недель принимает решение о проведении референдума.

– Ну, вот если вернуться к референдуму семилетней давности, о котором мы говорили, там 17 тысяч подписей было собрано, то есть почти двое больше, чем необходимо. Но вот потом…»

А потом, как хорошо памятно, референдум был назначен тогдашним президентом Абхазии Раулем Хаджимба на 10 июля. И он состоялся в назначенный день, но… был признан ЦИКом несостоявшимся. По очень простой и очевидной причине – явка избирателей составила всего 1,23%, или 1628 человек. При этом 750 избирателей высказались за проведение досрочных выборов президента республики, а 761 – против. Но референдум, в котором приняли участие менее 2% избирателей, не может быть признан состоявшимся, несмотря на восемь с лишним потраченных на его организацию миллионов рублей.

«Как же такое может быть, что собрали 17 тысяч подписей граждан за проведение референдума, а пришло на него меньше двух тысяч?» – придет наверняка в недоумение кто-то несведущий, со стороны. Да и в самой Абхазии порой отделываются краткой формулировкой – «провалившийся референдум». Но все было гораздо сложней. Кстати, инициативная группа тогда состояла из 46 человек, а подписи они собрали даже не за два, а за один месяц. Но, как и следовало ожидать, тогдашние оппозиционеры во главе с Асланом Бжания, Алхасом Квициниа и другими встретили активное сопротивление тогдашней властной команды. Сторонники власти призвали к бойкоту референдума. Обнаружилось много подводных камней, общественно-политическая ситуация стала обостряться, и противоречия в итоге привели к тому, что сами же инициаторы референдума за несколько дней до назначенной даты призвали своих сторонников не участвовать в нем. В результате такого «взаимного бойкота» Абхазия и пришла к столь курьезному итогу референдума.

Как и что будет на этот раз, пока никому не известно. Многие аналогичные подводные камни остались. Правда, есть и отличие – семь лет назад оппозиция выступила с протестом против назначенной президентом даты референдума, заявляя, в частности, что в июле – разгар турсезона, и не нужно мешать занятым в нем. Сейчас от инициаторов нынешнего референдума о доверии власти можно услышать, что они не будут спешить и выполнять план по сбору подписей досрочно. А там уже сентябрь и завершение турсезона… Но от их политических оппонентов порой звучит довод: осенью 2023 года до очередных президентских выборов марта 2025-го останется всего полтора года, и стоит ли лишний раз будоражить электорат?

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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