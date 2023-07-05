У разделительной линии в селе Дисеви задержали гражданина Грузии

Представители российских оккупационных сил незаконно задержали гражданина Грузии у разделительной линии в селе Дисеви, сообщили в СГБ Грузии.

Задержанный – Лаша Хетерели. Это не первое его задержание. Ранее сообщалось, что Хетерели – вынужденный переселенец из ущелья Лиахви. Он периодически навещает родственников, живущих на югоосетинской территории.

В феврале текущего года его освободили «в связи с истечением срока наказания». Цхинвальским районным судом он был признан виновным по статье «незаконное пересечение государственной границы» и приговорен к одному году и четырем месяцам лишения свободы.

Очередное задержание Хетерели власти самопровозглашенной республики Южная Осетия пока не комментировали.

В СГБ Грузии же говорят, что об инциденте проинформированы международные партнеры и сопредседатели Женевских дискуссий. Задействована «горячая линия» Миссии наблюдателей ЕС в Грузии.