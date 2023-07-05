Москва: инвестиции в энергетику нужны для работы сухумского аэропорта

В Абхазии есть крупные объекты электроэнергетики, требующие дополнительных инвестиций, они необходимы для функционирования туристической инфраструктуры и для работы сухумского аэропорта. Об этом министр экономического развития России Максим Решетников заявил по итогам визита в самопровозглашенную республику и встреч с абхазским лидером Асланом Бжания и премьером Александром Анквабом.

«Восстановление сухумского аэропорта – это суперзадача, которую Аслан Бжания с российским руководством перед нами поставили, чтобы в ближайшее время провести открытый прозрачный конкурс на привлечение инвестора. Мы обсуждали важность того, чтобы был четкий, понятный проект соглашения с обязательствами, которые инвестор на себя берет, чтобы это было не просто обещание, а чтобы были конкретные санкции, если вовремя не построить. Сейчас мы ведем эту работу с министерством экономики и руководством Абхазии, все эти моменты будем в ближайшие недели прописывать, а затем межправительственная комиссия посмотрит», – сказал он.

В Сухуми считают, что восстановление авиасообщения с Россией будет способствовать росту экономического потенциала Абхазии.

«Помимо мероприятий по восстановлению электроэнергетической системы в Абхазии, наиболее важным является запуск аэропорта. Восстановление авиасообщения с Россией в свою очередь станет не только хорошим решением транспортных задач, но и фактором роста экономического потенциала», – заявил глава абхазского Кабмина Александр Анкваб на встрече с Решетниковым.

Напомним, что в июне было подписано российско-абхазское соглашение о возобновлении деятельности сухумского аэропорта. Осуществить проект планируют к 2024 году.

По итогам прошлогоднего визита в Абхазию министра экономики России стало известно, что инвестор проекта – российская промышленная группа «Базовый элемент». Она состоит из компаний, которые контролируются или входят в сферу бизнес-интересов бизнесмена Олега Дерипаски. Теперь однако Решетников говорит, что планируется «конкурс на привлечение инвестора».

Международная организация гражданской авиации не признает cухумский аэропорт в качестве международного, поскольку признает территориальную целостность Грузии. Небо над Абхазией не может быть открыто без разрешения грузинских властей, поскольку это нарушает международные нормы. ИКАО аннулировала код аэропорта и с 2006 года изъяла информацию о нем из своих документов.