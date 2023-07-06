Во Львове в результате российского ракетного удара погибли 4 человека

Число погибших в результате российского ракетного удара по Львову выросло до четырех. Об этом сообщает МВД Украины. Ранены девять человек, семерых достали из-под завалов спасатели, 64 человека эвакуированы, уточнили в министерстве.

По словам мэра Львова Андрея Садового, во время российского ракетного удара обломки ракеты попали в жилой дом, повредив около 60 квартир. Возник пожар, который удалось быстро потушить. Под завалами могут оставаться люди, сообщил мэр. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Видео поврежденного в результате российского ракетного удара дома опубликовано в телеграм-канале президента Украины Владимира Зеленского.

Местные власти также сообщают о попадании в некий «объект критической инфраструктуры». После налёта в городе появлялись сообщения об отключениях электричества и перебоях в мобильной связи.

Мэр города Андрей Садовой назвал удар «крупнейшей атакой» на гражданскую инфраструктуру города с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Министерство обороны России не комментирует ракетный удар по Львову. Москва не раз отрицала обвинения в намеренных атаках на гражданскую инфраструктуру в Украине, утверждая, что российская армия подвергает ударам лишь военные цели.