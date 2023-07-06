К белорусскому парламенту обратятся с просьбой признать Южную Осетию

Тему возможного признания Беларусью независимости самопровозглашенной республики Южная Осетия обсудили на заседании югоосетинского парламента.

С предложением обратиться к законодательному органу Беларуси с просьбой о признании на сессии парламента выступил председатель комитета по экономике, малому предпринимательству и сельскому хозяйству Алан Техов.

«У нас есть возможность, если раньше мешали какие-то политические последствия, в том числе и санкции, то сегодня они уже есть. МИД республики по своей линии должен проработать этот вопрос», – отметил депутат.

Данный вопрос спикер парламента Алан Алборов адресовал председателю Комитета по внешней политике и межпарламентским связям Зазе Дриаеву для дальнейшей проработки.