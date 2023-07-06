К белорусскому парламенту обратятся с просьбой признать Южную Осетию

Тему возможного признания Беларусью независимости самопровозглашенной республики Южная Осетия обсудили на заседании югоосетинского парламента.
С предложением обратиться к законодательному органу Беларуси с просьбой о признании на сессии парламента выступил председатель комитета по экономике, малому предпринимательству и сельскому хозяйству Алан Техов.
«У нас есть возможность, если раньше мешали какие-то политические последствия, в том числе и санкции, то сегодня они уже есть. МИД республики по своей линии должен проработать этот вопрос», – отметил депутат.
Данный вопрос спикер парламента Алан Алборов адресовал председателю Комитета по внешней политике и межпарламентским связям Зазе Дриаеву для дальнейшей проработки.
- В августе 2021 года Лукашенко рассказал, почему не признал Южную Осетию и Абхазию. По его словам, Запад грозил Минску дополнительными санкциями в случае признания независимости этих самопровозглашенных республик, Москва же отказалась компенсировать экономические потери. При этом белорусский лидер назвал «нехорошим фактом», когда «Осетию оторвали от Грузии».
- 28 сентября 2022 года белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко побывал в Пицунде, где встретился с абхазским президентом Асланом Бжания. По словам самого Лукашенко, обсуждались «торгово-экономические связи». До визита в Абхазию Лукашенко встречался с Путиным в Сочи.
- 21 февраля 2023 года Лукашенко принял в Минске Аслана Бжания и предложил «Тбилиси, Сухуми и Минск как-то склеиваться».
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