Сегодня состоялся видеомост «Сухум-Минск» на тему «Беларусь-Абхазия: перспективы двустороннего сотрудничества». В анонсе было сказано, что участники его «обсудят встречу президентов двух стран в Абхазии, новые перспективы сотрудничества в экономической сфере и общий контур региональной безопасности в контексте СВО на Украине».

Напомним, что после «молниеносного», по выражению одного из белорусских СМИ, неофициального визита Александра Лукашенко в Абхазию 28 сентября мнения в абхазском обществе разделились. Одни, назовем их оптимистами (примечательно, что среди них были сторонники как действующей власти, так и политической оппозиции), восторженно высказывались, что белорусский «Батька» наконец «дозрел» до признания независимости Абхазии спустя 14 лет после того, как это сделала другая участница Союзного государства – Российская Федерация, и что сам этот визит по сути и означает признание. Кто-то в соцсетях даже наивно пророчествовал: «Я думаю, что ко дню Победы 30 сентября Лукашенко признает нас, и для нас это будет самый большой подарок». Другие, памятуя о «зигзагах» белорусского президента все эти 14 лет, только усмехались.

Вот и сейчас некоторые наблюдатели, услышав про предстоящий видеомост, ожидали, что на нем пойдет речь о неких достигнутых уже практических результатах договоренностей на госдаче «Пицунда» об экономическом и ином сотрудничестве между Абхазией и Белоруссией. Другие скептически рассуждали, что все это будет та же «говорильня» в стиле Лукашенко по отношению к Абхазии. Правы же оказались реалисты, назовем их так, которые задавались вопросом: «А каких результатов вы ждете спустя три недели после встречи в Пицунде? Ни о каких «прорывах» тут и речи быть не может. Но в любом случае интересно, кто что будет говорить».

Аргументом в подтверждение позиции скептиков в Абхазии стало то, что в видеомосте не принял участие первоначально заявленный самый высокопоставленный со стороны Минска – депутат палаты представителей Национального Собрания Республики Беларусь. Вместе с заменившим его Минск представляли лидеры таких общественных организаций, как «Ветераны военных действий на территории других государств», движение «За Отечество»… Всех их объединяла ностальгия по СССР и надежда на его восстановление. (Неоднократно из разных уст прозвучала формула «Пятнадцать плюс», говорилось про возрождение страны «От Бреста до Владивостока»). Не раз с уважением повторялось, что ССР Абхазия принимала участие в 1922 году в подписании договора о создании СССР. Не раз было сказано, что Белоруссия прикрывает Россию с запада, а Абхазия – с юга. И абхазские, и белорусские представители хвалили Александра Лукашенко за то, что в 1996 году он не поддержал санкции стран СНГ против Абхазии, но деликатно обходили его отношение после 2008 года к признанию независимости Абхазии. Больше того, слово «признание» деликатно обходилось и в применении к текущему моменту, после «исторического визита» президента Белоруссии в Абхазию. Лишь ближе к завершению встречи, после вопроса ведущего, заместитель министра иностранных дел Абхазии Ираклий Тужба сказал:

«Мы исходим из того, что на данном этапе речь идет о налаживании торгово-экономического взаимодействия, в культурной сфере, гуманитарной сфере и ряде других. Ну, мы также хотели бы надеяться на то, что наши добрые взаимоотношения перерастут в нечто большее и мы перейдем уже к этапу установления дипломатических и политических контактов… Будем также надеяться, что в ближайшей перспективе ситуация созреет для того, чтобы страны – члены Союзного государства оказались готовы к принятию подобного решения, и Абхазия сможет принять полноправное участие в работе этого важного регионального механизма».

Руководитель Центра социально-экономических исследований в Абхазии Олег Дамения тоже говорил о визите Лукашенко и открываемых им перспективах с точки зрения надежд Абхазии:

«Этот визит воодушевил нас, лишний раз подчеркнул, что мы имеем какие-то перспективы. Абхазия – маленькая страна, она не просто зависима, она не самодостаточна. Нам необходимо это осознать и то, чего не хватает, искать во внешнем мире. Только будучи включены в какой-то глобальный контекст, мы можем укрепить свою самостоятельность. Другого пути нет».

Руководитель Торгового представительства Абхазии в Российской Федерации Олег Барциц повторил свое уже звучавшее предложение об открытии Торгового дома Абхазии в Минске, предлагал проекты по торговле в Абхазии строительными материалами из Белоруссии, а в Белоруссии – сельхозпродукцией из РА. И получил приглашение на форум «Ливадия» в декабре в Минске.

Что касается выступлений белорусских представителей, то вот несколько фрагментов из сказанного главой движения «Бессмертный полк. Беларусь» Валерием Драко:

«Уважаемые абхазские друзья! Я хотел бы поздравить народ… гордый народ… с очередной годовщиной победы… Скажу прямо, что перед встречей Бжания и Лукашенко у меня было определенное непонимание, что же произошло, почему наш президент – и вдруг оказывается в Абхазии. Но прошло время, и мы можем сегодня с уверенностью сказать, что это было сделано для сотрудничества, это было для того, чтобы мы могли успешно развивать наши экономические связи… Сегодня, когда армия, войска Российской Федерации проводят специальную военную операцию, мне все-таки больно наблюдать, что Россия одна и с небольшой помощью нашей республики – Республики Беларусь – разрушает эту однополярность. Почему-то страны наши – СНГ, близлежащие… голосуют… Казалось бы, наш союзник по многим вопросам Китай – воздерживается, другие воздерживаются… Поэтому необходимо не выжидать, пока Россия поднимет знамя победы, а быть ближе. И я теперь отвечаю на вопрос, который мне был поставлен: а где же народ? Я буду сегодня говорить, конечно, о народе Республики Беларусь. Так вот, пока так же выглядывает и посматривает. Нет митингов каких-то в поддержку… Но нет и митингов против вхождения войск Российской Федерации на нашу территорию, а это защита наших рубежей. Пока и партии, и движения разные – они выжидательную позицию занимают».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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