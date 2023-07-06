СГБ Грузии: в 2022 году было пресечено нападение на политическое должностное лицо

Заместитель главы Службы государственной безопасности Грузии 7 июля представит депутатам отчет о проделанной за 2022 год работе.

По информации СМИ, в документе, в частности, говорится о пресечении попытки нападения на политического деятеля.

«В 2022 госдепартамент по безопасности начал расследование по трем уголовным делам, в том числе по факту подготовки нападения на государственное политическое должностное лицо в Грузии, в связи с этим были приняты соответствующие меры по пресечению», – говорится в сообщении Службы.

О ком идет речь в документе, пока не сообщается, пишет SOVA.

В документе так отмечается, что «оккупация Абхазии и Цхинвальского региона Российской Федерацией по-прежнему остается главным вызовом для национальной безопасности».

В течение 2022 года на российских базах, расположенных на этих территориях, непрерывно происходили незаконные военные учения, ротация личного состава и другие противоправные действия.