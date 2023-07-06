В Абхазии проходят учения военной авиации

В Абхазии выполняются учебные полеты военной авиации, заявили в министерстве обороны самопровозглашенной республики.

По информации ведомства, деятельность авиации Военно-воздушных сил «проходит согласно плану боевой подготовки».

«Маршруты полетов, пилотажные зоны полетов, высоты полетов определены согласно упражнениям курса боевой подготовки и не выходят за пределы структуры воздушного пространства, утвержденного командующим ВВС и ПВО министерства обороны», – сказано в сообщении.

В Минобороны указывают, что «все полеты носят исключительно учебный характер». В сообщении не указано, какие воздушные суда принимают участие в учениях.