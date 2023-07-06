В Абхазии проходят учения военной авиации

В Абхазии выполняются учебные полеты военной авиации, заявили в министерстве обороны самопровозглашенной республики.
По информации ведомства, деятельность авиации Военно-воздушных сил «проходит согласно плану боевой подготовки».
«Маршруты полетов, пилотажные зоны полетов, высоты полетов определены согласно упражнениям курса боевой подготовки и не выходят за пределы структуры воздушного пространства, утвержденного командующим ВВС и ПВО министерства обороны», – сказано в сообщении.
В Минобороны указывают, что «все полеты носят исключительно учебный характер». В сообщении не указано, какие воздушные суда принимают участие в учениях.
- В 2021 году абхазский лидер Аслан Бжания говорил, что Абхазия ожидает помощи России в вопросе модернизации своих военно-воздушных сил. «Военно-воздушные силы у Абхазии есть, но они нуждаются в обновлении», – говорил он.
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