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В Абхазии проходят учения военной авиации

Архивная фотография

В Абхазии выполняются учебные полеты военной авиации, заявили в министерстве обороны самопровозглашенной республики.

По информации ведомства, деятельность авиации Военно-воздушных сил «проходит согласно плану боевой подготовки».

«Маршруты полетов, пилотажные зоны полетов, высоты полетов определены согласно упражнениям курса боевой подготовки и не выходят за пределы структуры воздушного пространства, утвержденного командующим ВВС и ПВО министерства обороны», – сказано в сообщении.

В Минобороны указывают, что «все полеты носят исключительно учебный характер». В сообщении не указано, какие воздушные суда принимают участие в учениях.

  • В 2021 году абхазский лидер Аслан Бжания говорил, что Абхазия ожидает помощи России в вопросе модернизации своих военно-воздушных сил. «Военно-воздушные силы у Абхазии есть, но они нуждаются в обновлении», – говорил он.

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