На днях было подписано российско-абхазское соглашение об осуществлении российским юридическим лицом проекта по возобновлению деятельности Сухумского аэропорта. «Эхо Кавказа» поинтересовалось у жителей Абхазии: аэропорт должен быть государственным или частным?

– Как вы считаете, Сухумский аэропорт должен быть государственным или же частным?

Рада Аргун: Аэропорт имени Владислава Ардзинба – это такой стратегически важный объект для нашей страны, конечно, хотелось бы, чтобы он оставался государственным. Или было бы какое-то акционерное предприятие, или если даже это частное предприятие, в руки которого его отдают, то хотелось бы, конечно, знать, кто за этим стоит, что за этим стоит? Какие у нас будут долговые обязательства перед инвестором? Ведь у нас уже есть опыт и с железной дорогой и многие другие примеры. Какая будет выгода для нас? Кто это просчитывал? Какой будет пассажирок, грузопоток? В какой-то период, когда мы говорили о запуске аэропорта, всегда говорили, что есть какие-то непреодолимые политические причины, по которым аэропорт не может функционировать. Эти причины уже сняты? Суммы, о которых они говорят, откуда они взяты? Кто это просчитывал? Последняя оценка когда была проведена и самой взлетно-посадочной полосы, и всей инфраструктуры вокруг? Возникает очень много вопросов.

Алхас Джинджал: Аэропорт, конечно, должен быть государственным, так как это стратегический объект. Это единственный гражданский аэропорт на территории Абхазии. Есть еще второй в Бамборе, но он военный аэродром, и он принадлежит Министерству обороны России. То есть у государства Абхазия один единственный аэропорт, и передача его в аренду частным лицам, конечно же, недопустима. И второе, нужно видеть договор, договор об аренде или продаже аэропорта нам не был показан, обществу. И мы не знаем, на каких условиях он был отдан. Не было нам дано его экономическое обоснование. Там было сказано, что Абхазия полностью гарантирует инвестиции, то есть в случае чего, если будет взят какой-то кредит, что Абхазия будет расплачиваться? Это наводит на мысли, как с железнодорожным кредитом, что частные лица возьмут кредит, а кредит, если они не вернут, придется государству возвращать. Очень много вопросов, больше чем ответов, поэтому существуют большие сомнения.

Лаша Каличава: Я считаю, что принципиального значения это не имеет, лишь бы частный владелец, если будет частный, платил бы нормально налоги в казну. Если владельцем будет какое-то частное лицо, бизнесмен, я считаю, что в чем-то это даже плюс. Плюс в том, что человек, который является владельцем, он, как говорится, кровно заинтересован в том, чтобы аэропорт был в хорошем состоянии, чтобы хорошо работал, обслуживал хорошо, качественно клиентов, чтобы он мог получать нормальную прибыль.

Оган: Тут надо смотреть риски, насколько это выгодно, если отдать частным инвесторам, в частные руки или оставить на государственном обеспечении. Я склоняюсь, что надо все-таки оставить на государственном обеспечении такой важный объект, как аэропорт.

Беслан Ачба, руководитель общественной организации «Единство»: Государственным или частным – я это рассматриваю, как две крайности, у которых есть определенные минусы свои. Полностью если государственный контроль, государство как собственник не сможет эффективно, допустим, справляться с некоторыми задачами. Но представители частного сектора, частный бизнес, то тогда государство полностью утратит контроль над этим объектом, можно даже так сказать. А вот совместное партнерство, я считаю, это самая сбалансированная и самая подходящая форма. Я бы рассматривал именно совместное партнерство, в котором государство будет иметь большую долю и основные рычаги управления этим объектом.

Аляс: Я считаю, что такой крупный и значимый объект должен находиться в руках государства, а не в частных руках. Должны курировать его президент совместно с кабинетом министров или как-то по-другому, но однозначно – государство.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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