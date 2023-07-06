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Посол Грузии Георгий Закарашвили покинул Киев

Георгий Закарашвили

Посол Грузии в Украине Георгий Закарашвили, которому украинские власти предложили вернуться в Тбилиси для консультаций в связи с состоянием здоровья Михаила Саакашвили, уже покинул Киев. Информацию подтвердили в МИД Грузии.

3 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия убивает гражданина Украины Михаила Саакашвили руками грузинских властей. Он предложил послу Грузии вернуться в Тбилиси для консультаций.

МИД Грузии назвал решение Киева «вмешательством во внутренние дела суверенного государства». Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе абсолютно исключил любые консультации по делу Саакашвили.

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