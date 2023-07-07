Шесть граждан Грузии задержали у разделительной линии

Представители российских оккупационных сил сегодня утром незаконно задержали шесть граждан Грузии у разделительной линии в селе Меджврисхеви Горийского муниципалитета. Об этом заявил первый заместитель главы Службы государственной безопасности Грузии Алекси Батиашвили, представляя в парламенте доклад СГБ за 2022 год.

По его словам, об инциденте проинформированы международные партнеры, задействована «горячая линия» Миссии наблюдателей ЕС в Грузии.

Как пишет грузинская служба Радио Свобода, по другую сторону разделительной линии от села Меджврисхеви расположено село Громи, где находится российская военная база. По имеющейся информации, жителей Меджврисхеви задержали во время застолья на окраине села, после чего перевезли сначала на российскую базу, а затем в Цхинвали.

До сегодняшнего инцидента в заключении в Цхинвали находились восемь граждан Грузии. Задержание шести граждан Грузии власти самопровозглашенной республики Южная Осетия пока не комментировали.

По информации СГБ, в 2022 году на югоосетинском направлении были задержаны 44 гражданина Грузии, на абхазском – 13.