Расследованием факта нападения на одного из основателей телекомпании «Формула» Мишу Мшвилдадзе займется Специальная следственная служба. На решение прокуратуры перенаправить дело из МВД в это ведомство, предположительно, повлияло расследование, проведенное служащими телекомпании. Журналисты этого СМИ утверждают, что нашли доказательства причастности к произошедшему представителей Службы госбезопасности.

На кадрах, полученных телекомпанией «Формула» с камер наружного наблюдения, видно, как два человека, предположительно, завидев совладельца телекомпании «Формула» Мишу Мшвилдадзе, перебегают через дорогу на тротуар, по которому он идет. Телеведущий заходит в магазин, а двое людей останавливаются перед зданием, и после выхода Мшвилдадзе начинают говорить по телефону и следуют за ним. Через некоторое время на этой улице появляется и сам обвиняемый в нападении – Николоз Гугешашвили. По утверждениям адвоката пострадавшего, Эдуарда Марикашвили, двое людей, запечатленных наружными камерами, – представители Службы государственной безопасности (СГБ). Один из них – следователь СГБ Георгий Мумладзе, крестник заместителя главы ведомства Левана Ахобадзе, который, как считают в телекомпании, и курировал нападение на пострадавшего.

Кроме того, по словам Марикашвили, на кадрах видно, что по дороге проезжают принадлежащие ведомству три автомобиля, когда Мшвилдадзе идет по тротуару:

«Несмотря на то, что этой информации достаточно для того, чтобы следственные органы сделали соответствующие шаги, мы все же сами решили потребовать от прокуратуры начать расследование фактов возможного участия в этом нападении представителей СГБ. Заявление было подано несколько дней назад, но никакой реакции не последовало. Мы отослали и другое заявление на имя генпрокурора: учитывая обстоятельства, мы требуем, чтобы дело было изъято из производства МВД и передано Специальной следственной службе… Должны быть идентифицированы все лица, автомобили и их водители (запечатленные на видеокадрах)».

Сегодня в ведомстве отреагировали на требования правозащитников Мшвилдадзе и заявили, что возьмутся за расследование дела. «Следствие ведется по первой части 126 статьи УК Грузии – «побои или иное насилие, причинившие физические или психические страдания потерпевшему»», – сообщили в ведомстве. Преступление наказывается штрафом либо лишением свободы на срок до двух лет.

Между тем представитель НПО «Центр социальной справедливости» Гуро Имнадзе возмущен тем, что на протяжении девяти дней правоохранительные органы не просто не продвинулись в расследовании дела, но даже и после передачи Специальной следственной службе оно ведется по указанной части статьи «насилие»:

«Это явно не было нападением на почве бытового конфликта. Насилие над Мишей Мшвилдадзе было совершено из-за его журналистской деятельности. Этот факт – повод для переквалификации статьи».

А в случае если в статье появится запись, что насилие было совершено «в связи со служебной деятельностью потерпевшего», нападавшему будет грозить срок лишения свободы от 4 до 6 лет.

При этом правозащитники и оппоненты властей требуют выявить всех организаторов нападения на Мшвилдадзе. В том, что заказчики есть, не сомневается представитель парламентской оппозиции Роман Гоциридзе, заявивший, что «этот акт насилия был совершен силовыми структурами по заданию партии (власти)».

С ним согласна и беспартийный депутат Теона Акубардия:

«Предположительное участие Службы госбезопасности в нападении на Мишу Мшвилдадзе не удивляет, поскольку СГБ – машина политических расправ (над оппонентами). Очень жаль, поскольку вместо этого служба должна заниматься вопросами безопасности, работать с оккупированными регионами. Это государственное ведомство полностью попало под политический контроль и использует, в том числе, и физическую силу против «внутренних врагов», организует нападения, чем ослабляет государство».

Член партии «Гирчи – больше свободы» Цотне Коберидзе видит связь между всеми последними нападениями:

«Не должно быть двух мнений о том, что у этих нападений – на «Джапару» (Зураба Джапаридзе) и Мшвилдадзе – один почерк. За этим стоит СГБ, любой сотрудник службы может проследить за твоими передвижениями и обеспечить нападение на тебя какого-нибудь другого человека. В это дело вовлечены и представители других ветвей власти, и они делают все, чтобы это дело заглохло».

Представители партии власти заявления оппонентов не комментируют. Впрочем, позицию свою они озвучивали и раньше. Все это происходит в ответ на критику Мшвилдадзе, высказанную в отношении ГПЦ и патриархии, заверяют члены «Грузинской мечты». Хотя сам пострадавший утверждает, что никогда ничего подобного не говорил.

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