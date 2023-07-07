«Теряется смысл пролитой крови» – «Аруаа» против закона об апартаментах

Законопроект об апартаментах «несет угрозу национальной безопасности», документ нельзя выносить на рассмотрение парламента самопровозглашенной республики Абхазия, считают в ветеранской общественной организации «Аруаа».

Оппозиционеры обратились к председателю парламентского Комитета по государственно-правовой политике. Они считают, что «искусственное увеличение населения Абхазии» несет в себе угрозу и «нарушает этнополитический баланс в государстве».

В заявлении указано, что «абхазы являются государствообразующим народом и носителем государственного суверенитета» Абхазии, а любое нарушение баланса национального состава «ведет к непоправимым последствиям».

«В нашей истории уже были примеры переселений представителей других национальностей, что привело к трагическим событиям, когда на этапе 1992 года абхазы составляли 17% от общего количества населения», – сказано в заявлении.

В «Аруаа» предлагают начать рассмотрение вопроса реформирования государственного управления. В организации считают, что необходимо подготовиться к переписи населения «для определения количества населения Абхазии и его национального состава с последующей разработкой необходимой нормативно-правовой базы для решения демографической проблемы Абхазского этноса».

«То, что завоевано ценой крови во время войны и сохранено в непростые послевоенные годы, не должно быть потеряно и распродано», – сказано в заявлении.

В «Аруаа» уверены: если парламент примет закон об апартаментах и апарт-отелях, то «теряется смысл всей национальной освободительной борьбы нашего народа за право нашей нации на самоопределение».

«Теряется смысл пролитой крови и то, за что мы воевали и положили в землю лучших сыновей и дочерей Абхазии», – говорится в обращении.

Напомним, что 6 июля абхазский лидер на встрече с членами Общественной палаты заявил о необходимости принятия законопроекта уже в ближайшее время.