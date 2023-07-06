Сегодня в течение трех часов проходила первая встреча нового, шестого состава Общественной палаты Абхазии, работающего с конца марта этого года, с президентом республики Асланом Бжания и рядом членов команды исполнительной власти.

Когда глава государства появился в уже заполненном и достаточно тесном зале заседаний ОП, а потом остановился в проходе, чтобы пройти к своему месту, сопровождавшая его секретарь палаты Гули Кичба пошутила, что здесь, конечно, не апартаменты, но… «Хорошее начало», – ответил президент, вызвав оживление в зале, поскольку в последние месяцы одной из тем острых дискуссий в республике является законопроект «О регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов», направленный им в парламент.

В повестку дня встречи, представленную ему секретарем ОП, были включены и многие другие вопросы, волнующие общественность страны, в том числе касающиеся сохранения и развития абхазского языка, демографии, реформирования системы власти, правового статуса жителей Гальского района, реконструкции аэропорта, функционирования железной дороги, морского сообщения с Турцией и др.

«Чтобы обсуждение было более предметным, остановимся на некоторых. В рамках одной встречи невозможно обсудить все. Мы можем провести и другие встречи по интересующим вас темам», – сказал президент и пообещал часто встречаться с членами Общественной палаты. Но сегодня если не все, то почти все означенные вопросы были затронуты.

Один из вопросов, который волнует членов ОП, – это судьба государственного абхазского языка. Бжания сказал, что готов поддержать все конструктивные идеи в вопросе его сохранения и развития. Член палаты Эльза Хагба обратила внимание на то, что в поселке городского типа Цандрипш нет абхазских школ, а есть только русская и армянская. Позднее глава администрации Гагрского района Юрий Хагуш проинформировал собравшихся о том, что заброшенное здание грузинской школы, занятое предпринимателями, готовится сейчас к началу функционирования в нем абхазской школы.

Член Общественной палаты Давид Пилия обратил внимание на то, что население Гальского района сокращается, ибо молодые люди, заканчивая школу, уезжают в Грузию.

«Вопрос не может нас не волновать, ведь район может разделить судьбу опустевшей верхней части Кодорского ущелья», – сказал Пилия. По его мнению, жители района в старых границах должны получать гражданство Абхазии. А сейчас происходит так, что родителям новорожденного, у которых нет абхазских паспортов, не выдают свидетельство о его рождении, и они едут делать это куда-нибудь в Зугдиди. Он поднял и вопрос возвращения жителям Гальского района абхазских фамилий. Давид Пилия сказал:

«На наш взгляд, Аслан Георгиевич, при президенте Абхазии необходимо создать специальную комиссию вашим указом. Эта комиссия должна, соответственно со специалистами, – если общественность пригласит нас, мы с удовольствием примем участие в ее работе, – разработать рекомендации, чтобы парламент рассматривал ту или иную проблему».

Аслан Бжания ответил:

«Ваша повестка мне близка и понятна. Вот это я могу вам сказать. А дальше… а дальше будем идти шаг за шагом, последовательно решать все проблемы. Если мы убедимся, что наш курс выверенный… Никакого политиканства вокруг этого быть не должно. Речь идет о людях, наших жителях».

Законопроекту об апарт-отелях и апартаментах ожидаемо посвятили больше всего времени. Причем члены ОП говорили, что среди них есть как активные сторонники, так и противники законопроекта, а есть и поддерживающие его, но с оговорками и доработками. Член Общественной палаты Даут Агрба сказал, что в результате общественных слушаний и экспертиз Общественная палата подготовила соответствующее заключение. В нем отразили как положительные стороны от реализации законопроекта, в случае его принятия, так и ряд опасений по его поводу. В качестве положительных моментов Агрба назвал создание большого числа новых рабочих мест, развитие смежных отраслей производства и услуг, увеличение доходов бюджета. Самые же главные моменты, которые вызывают опасения, прежде всего, это гражданско-правовые аспекты положения иностранных владельцев. Несмотря на то, что в законе предусмотрены ограничения на представление вида на жительство и гражданство Абхазии данной категории собственников, тем не менее на общих основаниях, по закону о гражданстве, они могут претендовать на получение гражданства, так как данная категория может пользоваться собственностью и находиться непрерывно в Абхазии, сказал он. Тут президент с ним заспорил – у нас, мол, разные представления о непрерывности… Еще один момент связан с отсутствием в Абхазии Градостроительного кодекса и земельного кадастра.

«Мы считаем важным наличие земельного кадастра, или, как он сейчас называется в России, кадастра недвижимости, чтобы осуществлять качественную экономическую оценку тех объектов, которые будут возводиться. Каждый земельный участок, как известно, имеет свою ценность. Участок, расположенный на первой линии, имеет одну цену, на второй, третьей – другую, в том числе и для целей налогообложения. К сожалению, в законопроекте ничего не говорится о налоге на имущество. Законодатель решил, что сбор – более эффективный способ оплаты недвижимости, чем налог на имущество, хотя, на наш взгляд, налог на имущество является более эффективным, т.к. он определяется от кадастровой стоимости, имеющей рыночную составляющую. Каждые четыре года эта стоимость может быть пересмотрена государством, а собственник будет выплачивать определенный процент. Т.е. если налог на имущество, грубо говоря, для одних категорий – 0,1%, то для владельца/собственника апартаментов он может составлять 0,5%, как в России, где собственник апартамента платит в пять раз больше, чем собственник жилого помещения, т. е. квартиры. На наш взгляд, фиксированная стоимость в законе не совсем корректна, потому что потом изменять закон будет сложно», – сказал президент.

В ходе встречи Аслан Бжания снова подтвердил свою приверженность программе строительства в Абхазии апарт-отелей и апартаментов. Он против развития здесь каких-то отраслей, которые могут угрожать экологической безопасности. Наш приоритет, подчеркнул он, – это индустрия гостеприимства. Когда речь зашла об анонсированной пару лет назад программе газификации природным газом из РФ, Бжания отрезал:

«Не будет газа. По простой причине. Это большие вложения. Газпром говорит так. Они просчитали три схемы газификации. Сколько у вас стоит свет… Изучили. А сколько платят? Почти никто ничего не платит. В развитие газовой отрасли будем ставить генерацию, а у них себестоимость три рубля. И тогда это выгодно. А если никто ничего не купит, зачем мы с этим пойдем? Но есть другой вариант, чтобы была газификация. Если мы эту программу строительства апарт-отелей разовьем, они там не за три рубля киловатт, а за пять купят этот свет. И будут нам платить налоги. Будут у нас магистральные сети. Нам будет уже проще, имея магистральные сети, за их деньги обеспечить население. На это нужно будет три-четыре года. С учетом инфляции – это подъемная цена. Потому что в Сочи отельеры платят восемь рублей за киловатт».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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