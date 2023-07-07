Саммит НАТО «подтвердит право Грузии определять свое будущее и внешнюю политику»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел пресс-конференцию накануне саммита Североатлантического альянса, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе.

Он, в частности, заявил, что страны НАТО на саммите «еще раз подтвердят свою поддержку территориальной целостности и суверенитету Грузии в ее международно признанных границах».

«В течение длительного времени наша позиция, которая была подтверждена на предыдущем саммите, заключается в том, что нам необходимо укреплять наше сотрудничество с партнерами, которые уязвимы для российского вмешательства и давления. На саммите союзники еще раз подтвердят свою поддержку территориальной целостности и суверенитету Грузии в ее международно признанных границах. Союзники подтвердят право Грузии определять свое будущее и внешнюю политику без вмешательства извне. Поэтому мы призываем Россию вывести свои войска из Грузии, отозвать признание и прекратить милитаризацию Абхазии и Южной Осетии. Я думаю, мы должны признать то значение, которое Грузия придает укреплению партнерства между НАТО и Грузией и приверженности евроатлантической безопасности», – заявил Столтенберг.

Генсек НАТО также сообщил, что лидеры альянса согласуют многолетнюю программу поддержки Украины, а также подтвердят, что Украина станет членом НАТО. Кроме того, Столтенберг подтвердил, что президент Украины Зеленский приедет в Вильнюс на саммит НАТО.