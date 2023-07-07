Экс-глава Фонда соинвестирования Георгий Бачиашвили, обвиненный в хищении крупных сумм у инвесторов, своей вины не признает. Его адвокат утверждает, что дело против него было сфабриковано, а реальные мотивы обвинения – попытка властей Грузии и основателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили отомстить бизнесмену за его прозападные заявления.

2,5 миллиона лари залога – такую меру пресечения Тбилисский городской суд избрал в отношении бизнесмена Георгия Бачиашвили. Ему также запрещено покидать территорию Грузии до завершения расследования, а российский и грузинский паспорта он обязан передать следственным органам. Сторона обвинения утверждает, что еще восемь лет назад, в 2015 году он незаконно присвоил криптовалюту, принадлежащую инвесторам.

По версии следствия, некая иностранная компания подписала контракт с предприятием, занимавшимся «майнингом» биткойнов, принадлежащих обвиняемому. Последний вложил в добычу криптовалюты 1 305 000, а инвестор – 5 000 000 долларов. Через один год прибыль инвестора составила почти 40 миллионов долларов (39 215 820 долларов), однако в октябре 2017 года обвиняемый передал инвестору лишь 536 900 долларов, а остальную сумму в биткойнах присвоил, утверждает сторона обвинения.

Во время оглашения решения о мере пресечения судья Тамар Мчедлишвили пояснила, что одним из инвесторов в бизнес Бачиашвили является основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили.

Сам Георгий Бачиашвили своей вины не признает, более того, он недоумевает, почему обо всем этом вспомнили через восемь лет:

«Я абсолютно невиновен. Ничего подобного, о чем здесь говорилось, я не совершал. Соответственно, я до конца буду защищать свою правду. Удивительно, как можно задерживать человека спустя восемь лет. Я приехал в страну три недели назад», – заявил он после суда.

С 2013 по 2019 год Бачиашвили возглавлял Фонд соинвестирования, основанный Иванишвили (кстати, на сайте этого фонда он до сих пор отмечен как председатель). На то, что к судебным разбирательствам его привели недомолвки с экс-премьером Грузии, намекает адвокат международной юридической компании Amsterdam & Partners Роберт Амстердам, который будет защищать его интересы в суде. Он уже заявил, что «обвинения не основаны на каких-либо фактических заключениях или серьезном расследовании и, как видно, являются результатом политического преследования».

«Если вы прочтете обвинительное заключение, то увидите, что прокуратура фактически действует как агентство одного человека, и этот человек угрожал расправой моему подзащитному после сделанных им заявлений о войне в Украине. Эти факты, о которых говорится в обвинительном заключении, якобы имели место последние восемь лет, и проблем с этим не было до тех пор, пока мой клиент не сделал эти прозападные заявления. Поэтому есть все основания полагать, что это попытка ему отомстить», – заявил адвокат в интервью телекомпании «Мтавари».

В эту версию с трудом верит политолог Гия Хухашвили. «Бачиашвили – человек вне политики», говорит он, впрочем, тут же подмечает, что Бидзина Иванишвили, ввязавшись в судебное разбирательство с Бачиашвили, наверняка неспроста решил разрушить строившийся представителями «Грузинской мечты» годами миф о том, что экс-премьер не зарабатывает деньги в Грузии, а лишь вкладывает в государство:

«Сейчас Бидзина Иванишвили пошел на то, что эта мифология, в принципе, уже разрушена. Конечно, этот аспект очень важен в дальнейшем политическом процессе, поскольку это главный козырь («Грузинской мечты»), а апеллировать к этому невозможно».

Более того, это дело стало доказательством того, что члены «Грузинской мечты» долгое время пытались отрицать, говорит глава правления «Общество и банки» Георгий Кепуладзе:

«Государство предлагает ему льготные условия, касающиеся определенных налогов, предусмотренных свободной индустриальной зоной. Так что это дело окончательно развеяло его имидж мецената».

При этом экспертов поражает размер заявленной суммы прибыли, полученной за один год, они не могут припомнить, чтобы какой-либо бизнес в Грузии приносил почти 80-процентную прибыль за столь короткий срок. А оппозиция тем временем напоминает, что суммы эти были получены предприятием, работу которого фактически оплачивает госбюджет. Оппозиционный депутат Роман Гоциридзе в своем посте в соцсети Facebook назвал компании, созданные Иванишвили, «паразитами на экономическом теле Грузии».

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