В Тбилиси завершается неделя Tbilisi Pride – на фоне угроз гомофобных группировок

В Тбилиси сегодня, 8 июля, завершается неделя Tbilisi Pride – закрытый фестиваль пройдет на фоне угроз гомофобных группировок. Фестиваль заявлен на частной территории комплекса Lisi Wonderland, пишет агентство «Новости-Грузия».

МВД сообщило о мобилизации полиции и пообещало, что будут приняты меры для обеспечения безопасности участников фестиваля. Одновременно полиция призвала не выходить за мирные рамки участников контракций. Специальной охраной будут обеспечены представители СМИ.

Накануне стало известно, что некоторые банки заблокировали счета, на которых собирались деньги на организацию анти-ЛГБТ акций.

Tbilisi Pride получил «крепчайшие гарантии» защиты от МВД, что вселяет надежду на то, что все пройдет гладко, заявили организаторы фестиваля.

«8 июля будет последним гвоздем в крышку гроба 5 июля», - грозит Кока Моргошия, лидер «Альт-Инфо». Это ссылка на события лета 2021 года, когда радикальные гомофобные группировки устраивали анти-ЛГБТ погромы и напали на журналистов – тогда пострадали около 50 представителей СМИ.

Участники гомофобной акции собираются на проспекте Важа Пшавела, чтобы оттуда двинуться к месту проведения ЛГБТ-фестиваля. Президент Грузии Саломе Зурабишвили предупредила, что насилие и поощрение агрессивных группировок неприемлемы.

Патриархия заявила, что ЛГБТ движения занимаются пропагандой извращенного образа жизни и что это «в корне противоречит грузинской культуре». Одновременно патриархия выступила против насилия и за урегулирование вопроса в законодательном порядке.

Организация Tbilisi Pride категорически опровергла слухи, что на улицах Тбилиси сегодня пройдет гей-парад. Фестиваль – в закрытом формате, на частной территории. Вход только для совершеннолетних, по регистрации.