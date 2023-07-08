Патриархия призывает не связывать смерть уборщицы с возможным отравлением преподобного Шио

7 июля скончалась Русудан Майсурадзе – уборщица кабинета патриаршего местоблюстителя Шио Муджири. Учитывая тот факт, что недавно стало известно об отравлении митрополита тяжелыми металлами у представителей СМИ возник к патриархии вопрос: не связаны ли эти два случая?
Глава службы по связям с общественностью патриархии Грузии отец Андрия Джагмаидзе заявил: «Связывать смерть уборщицы с возможным отравлением преподобного Шио необоснованно, поскольку экспертиза не завершена».
Священнослужитель утверждает, что в последние годы Русудан Майсурадзе болела и периодически проходила лечение, пишет SOVA.
- 6 июля грузинские телекомпании «Мтавари», «Рустави 2» и «ТВ Пирвели» сообщили о том, что патриаршего местоблюстителя, митрополита Сенакского и Чхороцкуйского Шио Муджири пытались отравить.
- Журналисты утверждают, что в анализах митрополита Шио обнаружили «ряд подозрительных веществ». «Мтавари» указывает на мышьяк, «ТВ Пирвели» на ртуть.
- Священнослужитель чувствовал недомогание в течение последнего месяца, состояние ухудшилось неделю назад.
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