Патриархия призывает не связывать смерть уборщицы с возможным отравлением преподобного Шио

7 июля скончалась Русудан Майсурадзе – уборщица кабинета патриаршего местоблюстителя Шио Муджири. Учитывая тот факт, что недавно стало известно об отравлении митрополита тяжелыми металлами у представителей СМИ возник к патриархии вопрос: не связаны ли эти два случая?

Глава службы по связям с общественностью патриархии Грузии отец Андрия Джагмаидзе заявил: «Связывать смерть уборщицы с возможным отравлением преподобного Шио необоснованно, поскольку экспертиза не завершена».

Священнослужитель утверждает, что в последние годы Русудан Майсурадзе болела и периодически проходила лечение, пишет SOVA.