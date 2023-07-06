Местоблюститель патриаршего престола Грузинской православной церкви мог быть отравлен. После возникшего в обществе ажиотажа патриархия подтвердила информацию об обнаружении в крови митрополита Шио Муджири отравляющих веществ. При этом в ГПЦ воздерживались от озвучивания версий, но дали понять: это может быть частью борьбы с церковью.

В Грузинской патриархии не исключают попытку отравления местоблюстителя патриаршего престола Шио Муджири. По словам главы отдела по связям с общественностью Грузинской православной церкви Андриа Джагмаидзе, в крови у митрополита Сенакского и Чхороцкуйского обнаружены тяжелые металлы. Однако доказательств, что высокопоставленный священнослужитель был отравлен, пока нет. Джагмаидзе предлагает следственным органам провести соответствующее расследование:

«Необходимо определенное обоснование, что возлагается на спецслужбы. Без этого я не имею права что-либо подтверждать. Речь идет об анализах, были обнаружены тяжелые металлы. Мы расследуем это обстоятельство, и версия отравления тоже существует, на основании этих доказательств должно быть проведено расследование. Пока я не могу это подтвердить».

По словам Джагмаидзе, некоторое время назад местоблюститель патриарха почувствовал слабость и по рекомендации врачей сдал анализы:

«С того момента прошло около месяца, с тех пор мы делали разные анализы. В питьевой воде и пище ничего не обнаружено, поэтому требуется дополнительное расследование того, что могло стать причиной отравления. Поскольку это все же личная информация, не хочу вдаваться в подробности, хотя обследования проводились в высококвалифицированной клинике. Причин проникновения в организм тяжелых металлов может быть много, это могло произойти случайно или с посторонним вмешательством. Пока не исключена ни одна из версий».

При этом Джагмаидзе утверждает, что на сегодняшний день Шио Муджири чувствует себя хорошо.

Информацию о возможном отравлении местоблюстителя патриаршего престола со ссылкой на теолога Левана Татурашвили распространили грузинские оппозиционные телеканалы. По словам специалиста, следы отравляющего вещества нашли у алтаря в Тбилисском кафедральном соборе Святой Троицы.

Впрочем, подобную информацию в патриархии не подтверждают. Большинство членов Священного Синода утверждают, что узнали о возможном отравлении владыки Шио из СМИ. По словам митрополита Кутаисского и Гаэтанского Иоана Гамрекели, он общался с местоблюстителем патриаршего престола на днях и последний на самочувствие не жаловался:

«Я виделся с митрополитом на прошлой неделе в патриархии – в пятницу или в четверг. А в этот вторник разговаривал с ним по телефону насчет Гелати. Я ничего такого не заметил. И владыка ничего не говорил, что отравился или что плохо себя чувствует. Если что-то произошло после, я не в курсе».

При этом Андрия Джагмаидзе не исключает, что обнаружение в крови Шио Муджири тяжелых металлов может быть частью антицерковной кампании. Представитель патриархии утверждает, что против митрополита с самого начала была развернута кампания по дискредитации. И возможное отравление может быть вторым этапом развязанной против церкви борьбы.

При этом информация о возможном отравлении Шио Муджири вызвала ажиотаж в грузинском обществе. На памяти у населения страны еще одно резонансное дело – «о цианиде». В 2017 году в тбилисском аэропорту был задержан протоиерей Георгий Мамаладзе. По данным следствия, в багаже Мамаладзе обнаружили цианид натрия, а в квартире – кустарно изготовленное огнестрельное оружие и шесть патронов. Мамаладзе признали виновным в попытке убийства секретаря-референта Католикоса-Патриарха всея Грузии Шорены Тетруашвили. В сентябре 2017 года Тбилисский городской суд приговорил Мамаладзе к девяти годам тюрьмы.

Семья Мамаладзе называет громкое «дело о цианиде» совместной операцией патриархии и грузинских силовых ведомств. Брат осужденного неоднократно заявлял, что протоиерей, руководивший службой по управлению имуществом патриархии, владеет информацией, которая может дискредитировать священнослужителей. Утверждается, что речь идет о схемах присвоения имущества в патриархии и бизнесе высокопоставленных духовных лиц.

Митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио Муджири был избран патриаршим местоблюстителем в 2017 году. Согласно Положению по управлению ГПЦ, патриарший местоблюститель временно управляет Церковью в случае смерти или отставки патриарха и организует выборы нового патриарха.

Подписывайтесь на нас в соцсетях